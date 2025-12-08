Підозру отримав депутат Дніпровської міськради, який два тижні відпочивав з родиною у Греції

У червні 2023 року депутат, який одночасно очолює районну адміністрацію міста, оформив службове відрядження із завідомо неправдивими даними щодо його мети та маршруту.

Слідчі поліції викрили депутата Дніпровської міськради, який оформив фіктивне відрядження і понад два тижні відпочивав у Греції.

Про це повідомили у Головному слідчому управлінні Національної поліції України.

Під виглядом поїздки до Угорщини для офіційних зустрічей він перетнув державний кордон, після чого вирушив до Австрії, а згодом – на острів Родос у Грецькій Республіці, де понад два тижні перебував із родиною на відпочинку, не виконуючи жодних службових завдань. Виїзд з України посадовець здійснив на підставі документів, що містили недостовірні відомості.

Поліцейські провели чотири санкціоновані обшуки за місцем проживання й роботи депутата – у Дніпровській міській раді та районній адміністрації. Під час слідчих дій зафіксовано відмітки про перетин кордону в паспортах членів його родини.

У межах попереднього обшуку слідчі вилучили копії документів, що стали формальними підставами для виїзду за кордон, копії листів-запрошень і мобільний телефон підозрюваного. На телефоні виявлено фотографії з відпочинку, за якими встановлено геолокацію перебування та проведено портретну експертизу, що підтверджує фактичні маршрути та обставини поїздки.

На основі зібраних доказів слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру в організації внесення службовою особою завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів (ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України) та у використанні завідомо підроблених документів (ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України). Санкції цих статей передбачають до трьох років обмеження волі та позбавлення права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю строком до трьох років.

У межах міжнародного поліцейського співробітництва триває обмін інформацією з компетентними правоохоронними органами іноземних держав для документального підтвердження переміщень і перебування підозрюваного за кордоном.

Процесуальне керівництво у провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід – Служба безпеки України.