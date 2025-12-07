ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Під варту взяли спільника нардепки у справі про санкції РНБО на компанію-конкурента

Слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 4 млн 542 тис. грн застави.

Під варту взяли спільника нардепки у справі про санкції РНБО на компанію-конкурента
Фото: advokatpost.com

Застосовано запобіжний захід до спільника народної депутатки у справі про 250 тисяч доларів за вирішення питання щодо запровадження санкцій РНБО.

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. 

Сьогодні слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 4 млн 542 тис. грн застави до одного з учасників групи осіб, яких разом з нардепкою викрили на підбуренні до надання неправомірної вигоди за застосування санкцій РНБО до компанії-конкурентки.

У разі внесення застави на підозрюваного будуть покладені такі процесуальні обов’язки:

  • прибувати до детективів, прокурорів, слідчого судді, суду за кожною їхньою вимогою та викликом;
  • не відлучатися за межі міста Тернополя без дозволу детектива, прокурора або суду;
  • повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;
  • утриматись від спілкування із особами, вказаними в ухвалі суду;
  • здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;
  • носити електронний засіб контролю.

Два дні тому Служба безпеки України, НАБУ і САП викрили у Києві злочинну групу, яку, за матеріалами слідства, організувала народна депутатка України. Центр протидії корупції зазначає, що йдеться про Анну Скороход.

За інформацією СБУ, учасники групи запропонували бізнесмену за 250 тис. доларів “домовитися” про накладення санкцій РНБО на компанію-конкурента. Депутатка залучила до схеми свого помічника і кількох посередників. Один із них відповідав за прийняття грошей і контакти із потенційними виконавцями незаконного впливу.
