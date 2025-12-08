Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
ГоловнаСуспільствоВійна

Оборонці вчора відбили 164 штурмів ворога, з них близько третини – на Покровському напрямку

Сили оборони уразила п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.  

Оборонці вчора відбили 164 штурмів ворога, з них близько третини – на Покровському напрямку
Український захисник, ілюстративне фото
Фото: 21 ОМБР

Розпочалася 1 384-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 164 бойових зіткнення.  

У Генштабі наголошують, що українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.  

Вчора противник завдав двох ракетних та 67 авіаційних ударів, застосував шість ракет й скинув 182 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4180 обстрілів, зокрема 85 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6568 дронів-камікадзе.  

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Юрієве Сумської області; Подоли Харківської області; Оріхів Запорізької області.  

За минулу добу авіація Сил оборони уразила п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.  

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник завдав шість авіаційних ударів, загалом скинув 17 керованих авіабомб, та здійснив 168 обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.  

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили чотири атаки противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дві атаки загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника в бік Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Середнє, Дерилове, Зарічне, Мирне та в напрямках Олександрівки, Ставків, Торського.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили шість атак противника поблизу Ямполя, Дронівки та Серебрянки.На Краматорському напрямку відбулося одне бойове зіткнення в районі Часового Яру.  

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 18 атак у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка Щербинівка, Клебан-Бик, Яблунівка та в бік населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Русин Яр, Новопавлівка, Софіївка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 штурмових дії агресора в напрямках Нового Шахового, Нового Донбасу, Білицького, Родинського, Червоного Лиману, Покровська, Гришиного, Мирнограду, Молодецького, Новопавлівки та у районах населених пунктів Шахове, Новоекономічне, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне, Філія.  

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 14 атак у районах населених пунктів Ялта, Соснівка, Вербове, Вороне, Злагода, Красногірське, Привільне, Солодке та в бік Вишневого.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 20 атак росіян в районі населених пунктів Рибне, Радісне, Варварівка, Добропілля, Зелене, Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив дві спроби прорвати оборону наших захисників в напрямку Новоандріївки та Приморського.

На Придніпровському напрямку противник один раз безуспішно намагався прорвати оборону наших захисників в районі Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.  

  • Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 810 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, бойову броньовану машину, 10 артилерійські системи, 530 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, чотири ракети, 47 одиниць автомобільної техніки та три одиниці спеціальної техніки окупантів.  
﻿
