"Схеми": Галущенко "забув" у декларації про навчання сина за 200 тисяч доларів на рік

Син колишнього міністра юстиції, який є фігурантом "плівок Міндіча", навчається в елітному коледжі у Швейцарії.

Проєкт "Радіо Свобода" "Схеми" оприлюднив розслідування, відповідно до якого звільнений міністр юстиції та фігурант корупційного скандалу щодо "плівок Міндіча" Герман Галущенко не задекларував навчання сина у розкішному швейцарському коледжі.

Журналісти з'ясували, що 18-річний Максим Галущенко здобуває освіту в одному з найдорожчих навчальних закладів Європи, де рік навчання разом із проживанням коштують 200 тисяч доларів. Його батько при цьому вказує своїх дітей у декларації, навіть попри розлучення із дружиною, але про коледж сина "забув".

За чотири роки навчання Галущенко та мати його дітей Ольга Богданова мали б витратити близько 26 мільйонів гривень - це набагато перевищує задекларовані доходи та статки колишнього подружжя.

Адвокат ексміністра переконує, що його клієнт не має стосунку до оплати навчання сина, а цим питанням опікується Ольга Богданова - хоча її офіційних доходів навряд би на це вистачило.