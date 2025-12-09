НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
Про виступ Путіна та погрози Європі
Про виступ Путіна та погрози Європі
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
ГоловнаСуспільствоЖиття

"Схеми": Галущенко "забув" у декларації про навчання сина за 200 тисяч доларів на рік

Син колишнього міністра юстиції, який є фігурантом "плівок Міндіча", навчається в елітному коледжі у Швейцарії.

"Схеми": Галущенко "забув" у декларації про навчання сина за 200 тисяч доларів на рік
Герман Галущенко
Фото: Міністерство енергетики України

Проєкт "Радіо Свобода" "Схеми" оприлюднив розслідування, відповідно до якого звільнений міністр юстиції та фігурант корупційного скандалу щодо "плівок Міндіча" Герман Галущенко не задекларував навчання сина у розкішному швейцарському коледжі.

Журналісти з'ясували, що 18-річний Максим Галущенко здобуває освіту в одному з найдорожчих навчальних закладів Європи, де рік навчання разом із проживанням коштують 200 тисяч доларів. Його батько при цьому вказує своїх дітей у декларації, навіть попри розлучення із дружиною, але про коледж сина "забув". 

За чотири роки навчання Галущенко та мати його дітей Ольга Богданова мали б витратити близько 26 мільйонів гривень - це набагато перевищує задекларовані доходи та статки колишнього подружжя. 

Адвокат ексміністра переконує, що його клієнт не має стосунку до оплати навчання сина, а цим питанням опікується Ольга Богданова - хоча її офіційних доходів навряд би на це вистачило.  
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies