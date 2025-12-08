Поліцейські повідомили про підозру мешканцю Харкова, який за гроші обіцяв зняти військовозобов’язаного з розшуку в ТЦК та СП.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“За даними слідства, 34-річний харків’янин запропонував знайомому “вирішити питання” щодо зняття його з розшуку за не оновлення даних та не прибуття за повісткою під час призову на військову службу”, - йдеться у повідомленні.

За свої послуги чоловік захотів отримати 2 тис. доларів. У листопаді під час зустрічі гроші були передані, правоохоронці затримали підозрюваного.

Йому повідомили про підозру за отримання неправомірної вигоди та вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.