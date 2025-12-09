За добу російська армія втратила 930 солдатів

Упродовж доби Сили оборони знищили 930 окупантів, 2 бойові броньовані машини, 27 артилерійських систем, РСЗВ, 61 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн і спецтехніку.
Зальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.12.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 182 610 (+930) осіб
- танків – 11 403 (+0) од.
- бойових броньованих машин – 23 691 (+2) од.
- артилерійських систем – 34 944 (+27) од.
- РСЗВ – 1 563 (+1) од.
- засоби ППО – 1 253 (+0) од.
- літаків – 431 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 88 889 (+432) од.
- крилаті ракети – 4 058 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 69 243 (+61) од.
- спеціальна техніка – 4 019 (+1) од.