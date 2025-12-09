За добу російська армія втратила 930 солдатів

Зальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.12.25 орієнтовно склали:

Упродовж доби Сили оборони знищили 930 окупантів, 2 бойові броньовані машини, 27 артилерійських систем, РСЗВ, 61 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн і спецтехніку.

Від початку повномасштабного вторгнення ворожі війська втратили близько 1 182 610 осіб.

