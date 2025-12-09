Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Росіяни атакували Україну ракетами
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
За добу російська армія втратила 930 солдатів

Від початку повномасштабного вторгнення ворожі війська втратили близько 1 182 610 осіб.

Бійці ЗСУ. Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони знищили 930 окупантів, 2 бойові броньовані машини, 27 артилерійських систем, РСЗВ, 61 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн і спецтехніку.

Про це повідомив Генштаб

Зальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.12.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 182 610 (+930) осіб 
  • танків – 11 403 (+0) од.
  • бойових броньованих машин – 23 691 (+2) од.
  • артилерійських систем – 34 944 (+27) од.
  • РСЗВ – 1 563 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 253 (+0) од.
  • літаків – 431 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 88 889 (+432) од.
  • крилаті ракети – 4 058 (+0) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни  – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 69 243 (+61) од.
  • спеціальна техніка – 4 019 (+1) од.

Фото: Генштаб
Дані уточнюються.
