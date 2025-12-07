ГУР продовжує атакувати ЗС РФ в окупованому Криму

Російському ППО в регіоні систематично видавлюють “очі” і не дають підняти голову, флот вийшов, і це означає, що півострів — одна гігантська ціль для наших далеких дронів і крилатих ракет.

Фото: скрін У Криму “Примари” ГУР спалили дороговартісні системи ППО

Це стратегічно правильно — після ураження поромів та мосту, а також більш як двох десятків ударів по гілці Волноваха-Мелітополь, Крим регулярно провалюється по постачанню.

А туди роками заливались трильйони — на ТЕС, аеропорти, військові бази, мережу РЛС, щоб загрожувати НАТО і заганяти його до Лісабона та Лондона.

Тепер Москва у шпагаті — давати бити “вітрину” чи зосередитися на Донбасі, де їм дістаються міста у стані щебеню, на які вони не мають ні грошей, ні ресурсів на відновлення.

Оперативно також це вірно — якщо їх цікавить окупація Донбасу, то слід максимально відтягувати ресурси зі сходу України на південь, не давати ущільнювати бойові порядки ППО, накопичувати засоби доставки та маневрувати в глибину.

Тільки під Покровськом Росія втратила до 12-14 тисяч загиблих на полі бою, крім зниклих безвісти і полонених — значна частина від цього числа дії Сил безпілотних систем. Отже, відволікати від ключової битви ЗРК та РЛС — те, що нам прописав лікар.

Фото: EPA/UPG Медевак проїжджає повз поле з фортифікаційними спорудами поблизу Покровська

Північна частина агломерації, як і раніше, під нами і ворог змушений атакувати, щоб зрізати виступ — це призводить до важких втрат у росіян і всі можливі комплекси ППО краще відтягнути з цього напрямку.

Під атакою аеродром “Кача” та техніка “сотки” — винищувального полку. На відео від ГУР чітко видно відкинутий ліхтар, балковий тримач і круглі шасі, на відміну від ранніх — Міг-29К двомісний, зі складу крила, що базується на “Адміралі Кузнецові”.

Поки крейсер на вічному ремонті, ймовірно, борти працюють як авіація ППО, що має перехоплювати наші далекі дрони.

Але знову — полювання на мисливців, дрони прориваються, попри те, що до Криму 10 років окупанти вливали величезні кошти та найкращу техніку.

А ті, хто має працювати по “пташках” ГУР, перебувають на землі — тобто чергова зміна чи не встигла злетіти на перехоплення чи вибігла з літака, розуміючи, що зараз згасне світло.

Це чіткі ознаки деградації управління на півострові: небезпека атаки безпілотників — це негайний зліт, щоб перечекати наліт у повітрі. Проте літаки на землі і вже не в перший раз — росіяни часто не бачать наших БПЛА до останніх хвилин.

Тільки на відео підтверджено Міг-29К, БПЛА “Оріон” та Су-24 на авіабазі Саки, в об'єктиві промайнув комплекс “Нитка”, для навчання палубної авіації — це жирний улов, як для рейду безпілотниками, який багато разів відбився витрачені ресурси з точки зору економіки.

Наслідки ураження в Криму

Крім того, там дві станції “Підліт”, що працюють як оглядові, тобто ті, що й мають засікати наші “пташки”.

Тільки це понад 25 мільйонів доларів — авіація та оглядові радари до “трьохсоток”.

А ГУР виклали результати об'єктивного контроль уряження ще й стаціонарної РЛС “Каста”, поїзд та РЛС управління польотами “Іртиш”. Вийшло дорого-багато, але так буває, якщо хочеш ставити ультиматум НАТО і бути як Рюрик.

Все це дало можливість в черговий раз СБС атакувати морський термінал Феодосії — судячи з усього, його добивають, попередні кілька хвиль знищили 13 великих цистерн для зберігання.

Паливна криза в Криму не завершилась, більше половини АЗС закриті, на працюючих норма — 20 літрів і одна марка палива, навіть в армії суворе нормування.

Також уражені ангари БПЛА “Оріон”, ймовірно, в Кіровському. Ціль — не лише самі БПЛА, а й інфраструктура з передпольотної підготовки та польового ремонту.

Природно не лише Крим — прилітало по цілях у Грозному, порту Темрюк, знову залетіли в гості на НПЗ у Сизрані, вже вчетверте. У порту Темрюк сильна пожежа в районі терміналу перевалки “Газпром Транссервіс”.

У Грозному внаслідок атаки БПЛА пошкоджено будівлю комплексу «Грозний-Сіті», в якому розташовані розташовані офіси Ради безпеки Чечні, Рахункової палати, виборчкому та інших відомств РФ

Поки Москва не може знайти відповідь на наші діпстрайки потрібно нарощувати тиск на південь і ми продовжуємо це робити.

Чи завалить це величезну країну тут і зараз? Вочевидь ні. Це як з паливом загалом — заблокують експорт, добавлять присадки та спирти, знизять норми по очищенню, будуть імпортувати паливо з Беларусі та Південної Кореї.

Проте ці порізи щоразу глибші і глибші — 20% потужностей виробництва палива, третина ЧФ, десятки бортів дальньої авіації як під час “Павутини”, десятки РЛС и ЗРК у Криму, пусті пілони зенітних комплексів на передачах техніки, величезні борги “КАМАЗу”, в той час коли окупанти мобілізують всілякий мотлох.

Скоріш рано, аніж пізно накопичені внутрішні проблеми — липові доповіді, взяті на папері Покровськ та Купянськ, сховані під грифом таємно реальні показники економіки, нічим не забезпечені залишки ЗВР, величезна частка активних економічно людей, яку всмоктав ВПК та армія — спричинять сходження лавини, та падіння башти з кісточок доміно.

Наше завдання — сильніше штовхати їх в спину.