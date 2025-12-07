Через масовану атаку РФ у Кременчуці на Полтавщині виникли перебої з постачанням світла

Унаслідок масованого комбінованого удару військ РФ по місту Кременчук на Полтавщині виникли перебої з постачанням електроенергії, тепла та води.

Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький.

"Знову масований комбінований удар по об’єктах інфраструктури Кременчука. Офіційну та підтверджену інформацію про наслідки буде оприлюднено обласною військовою адміністрацією після завершення оцінки ситуації", — зазначає мер.

Наразі в окремих районах міста спостерігаються перебої з електропостачанням, водопостачанням та теплом. Усі міські служби працюють, щоб якнайшвидше відновити критичні системи.

Очільник Полтаської ОВА Володимр Когут додає, що уночі росіяни здійснили масовану комбіновану атаку по області за допомогою ракет і БпЛА.

"Під ударом опинилися кілька підприємств енергетичного сектору у Кременчуцькому районі. Унаслідок прямих влучань та падіння уламків виникли пожежі. Пошкоджено технічне обладнання.

Також уламки ворожого безпілотника пошкодили господарчу будівлю на території приватного домоволодіння. Інформація про постраждалих не надходила".