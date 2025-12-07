У Покровську тривають інтенсивні пошуково-штурмові дії й зачистка залишків російських підрозділів у міській забудові. У Мирнограді українські сили тримають оборонні рубежі та знищують ворога на підступах до міста.

Про це повідомляє угруповання військ “Схід”.

"Підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності УВ “Схід” стримують натиск противника і протягом минулої доби відбили 82 російські штурми.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 45 штурмових дій агресора в бік Нового Шахового, Новопавлівки та у районах населених пунктів Гришине, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне", — ідеться у повідомленні.

У результаті бойових дій на цьому напрямку знешкоджено 110 російських військових, із них 83 — безповоротно. Також знищено 7 одиниць автомобільної та спеціальної техніки, мотоцикл, 26 безпілотників, а також артилерійську систему та 12 укриттів противника.

У самому Покровську тривають інтенсивні пошуково-штурмові дії й зачистка залишків російських підрозділів у міській забудові. Водночас у Мирнограді українські підрозділи тримають оборонні рубежі та знищують ворога на підступах до міста.

Для забезпечення підрозділів створюються додаткові логістичні маршрути, що дозволяють безперебійно доставляти боєприпаси, техніку та необхідні ресурси.

Загалом протягом доби на ділянці відповідальності груповання військ “Схід” ворог зазнав 431 одиницю особового складу, а також втратив 983 дрони різних типів і 66 одиниць озброєння та техніки, серед яких — один танк.

Українські військові активно знищують не лише ворожу піхоту, а й операторів безпілотних літальних апаратів. За добу уражено 46 розрахунків російських БпАК.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони виконали 1094 вогневих завдань, продовжуючи нищити окупанта по всій лінії фронту.