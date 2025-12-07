Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Сили оборони проводять зачистку росіян у міській забудові Покровська, — військові

У Мирнограді українські підрозділи тримають оборонні рубежі.

Сили оборони проводять зачистку росіян у міській забудові Покровська, — військові
Українські захисники ведуть вогонь по ворогу
Фото: Генштаб

У Покровську тривають інтенсивні пошуково-штурмові дії й зачистка залишків російських підрозділів у міській забудові. У Мирнограді українські сили тримають оборонні рубежі  та знищують ворога на підступах до міста.

Про це повідомляє угруповання військ “Схід”.

"Підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності УВ “Схід” стримують натиск противника і протягом минулої доби відбили 82 російські штурми.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 45 штурмових дій агресора в бік Нового Шахового, Новопавлівки та у районах населених пунктів Гришине, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне", — ідеться у повідомленні.

У результаті бойових дій на цьому напрямку знешкоджено 110 російських військових, із них 83 — безповоротно. Також знищено 7 одиниць автомобільної та спеціальної техніки, мотоцикл, 26 безпілотників, а також артилерійську систему та 12 укриттів противника.

У самому Покровську тривають інтенсивні пошуково-штурмові дії й зачистка залишків російських підрозділів у міській забудові. Водночас у Мирнограді українські підрозділи тримають оборонні рубежі та знищують ворога на підступах до міста.

Для забезпечення підрозділів створюються додаткові логістичні маршрути, що дозволяють безперебійно доставляти боєприпаси, техніку та необхідні ресурси.

Загалом протягом доби на ділянці відповідальності груповання військ “Схід” ворог зазнав 431 одиницю особового складу, а також втратив 983 дрони різних типів і 66 одиниць озброєння та техніки, серед яких — один танк.

Українські військові активно знищують не лише ворожу піхоту, а й операторів безпілотних літальних апаратів. За добу уражено 46 розрахунків російських БпАК.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони виконали 1094 вогневих завдань, продовжуючи нищити окупанта по всій лінії фронту.

  • Сили оборони продовжують утримувати північну частину Покровська. У його районі та в районі Мирнограда оборонці активними діями блокують спроби окупантів накопичити штурмові піхотні групи і просуватися в обхід.
