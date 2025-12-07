Унаслідок атаки російських БпЛА по місту Слов’янськ на Донеччині загинула одна людина, також поранена 15-річна дитина.

Про це повідомляє ДСНС України.

Унаслідок атаки РФ пошкоджені 12 приватних будинків та будівля магазину. Виникли пожежі.

Надзвичайники локалізували займання трьох житлових будинків та гаража, але через загрозу повторних ворожих обстрілів ліквідацію довелося призупинити.

Також у селі Новоукраїнка Добропільської громади російські війська обстріляли приватний сектор.

Сталися руйнування та пожежа в літній кухні. Вогнеборці локалізували загоряння покрівлі та перекриття, однак через загрозу повторних обстрілів роботи довелося призупинити.