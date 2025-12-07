Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
У Кременчуці після атаки РФ вдалося частково відновити водопостачання, найскладніша ситуація з опаленням

На місцях ворожих ударів вдалося локалізувати й ліквідувати пожежі.

У Кременчуці після атаки РФ вдалося частково відновити водопостачання, найскладніша ситуація з опаленням
наслідки російських обстрілів у Кременчуці
Фото: Віталій Малецький/Фейсбук

У Кременчуці Полтавської області після комбінованої атаки РФ, вдалося частково відновити водопостачання. Складною залишається ситуація із теплопостачанням. 

Про це повідомив мер міста Віталій Малецький.

"Водопостачання вже частково відновлюється завдяки автономним джерелам живлення. Енергетики працюють над стабілізацією мережі та поетапним відновленням подачі електроенергії за графіками", — зазначив міський голова.

За його словами, найбільші труднощі наразі виникають із теплопостачанням. "Це найскладніше питання, яке потребує значних ресурсів і залучення резервних засобів. Фахівці вже виконують усе необхідне для якнайшвидшого відновлення послуг", — додав Малецький.

У ДСНС України додають, що унаслідок масованої атаки ворога спалахнули пожежі на об’єктах промислової та енергетичної інфраструктури в області. Частину осередків горіння вже вдалося локалізувати й ліквідувати.

До ліквідації наслідків обстрілу залучено 190 рятувальників і 50 одиниць техніки ДСНС. Роботи з відновлення тривають.
