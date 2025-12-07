У Кременчуці після атаки РФ вдалося частково відновити водопостачання, найскладніша ситуація з опаленням

У Кременчуці Полтавської області після комбінованої атаки РФ, вдалося частково відновити водопостачання. Складною залишається ситуація із теплопостачанням.

Про це повідомив мер міста Віталій Малецький.

"Водопостачання вже частково відновлюється завдяки автономним джерелам живлення. Енергетики працюють над стабілізацією мережі та поетапним відновленням подачі електроенергії за графіками", — зазначив міський голова.

За його словами, найбільші труднощі наразі виникають із теплопостачанням. "Це найскладніше питання, яке потребує значних ресурсів і залучення резервних засобів. Фахівці вже виконують усе необхідне для якнайшвидшого відновлення послуг", — додав Малецький.

У ДСНС України додають, що унаслідок масованої атаки ворога спалахнули пожежі на об’єктах промислової та енергетичної інфраструктури в області. Частину осередків горіння вже вдалося локалізувати й ліквідувати.

До ліквідації наслідків обстрілу залучено 190 рятувальників і 50 одиниць техніки ДСНС. Роботи з відновлення тривають.