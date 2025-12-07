РФ завдала авіаударів по Запорізькому району

Унаслідок ударів пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди та лінії електропередач. Минулося без постраждалих.

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Російська армія атакувала Запорізький район КАБами. Відомо про щанайменше три удари. Є пошкодження.

Відомо про щонайменше три удари.

