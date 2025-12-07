РФ завдала авіаударів по Запорізькому району

Російська армія атакувала Запорізький район КАБами. Відомо про щанайменше три удари. Є пошкодження.
Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Годину тому окупанти атакували трьома КАБами одне із сіл Запорізького району", — повідомляє Федоров.
Унаслідок ударів пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди та лінії електропередач. Минулося без постраждалих.
- За минулу добу російські окупанти завдали 649 ударів по 23 населених пунктах Запорізької області. 43-річного чоловіка поранено внаслідок ворожої атаки на Пологівський район.