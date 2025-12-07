Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Суспільство Війна

РФ завдала авіаударів по Запорізькому району

Відомо про щонайменше три удари.

РФ завдала авіаударів по Запорізькому району
наслідки російських ударів по Запорізькому району
Фото: Запорізька ОВА

Російська армія атакувала Запорізький район КАБами. Відомо про щанайменше три удари. Є пошкодження.

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Годину тому окупанти атакували трьома КАБами одне із сіл Запорізького району", — повідомляє Федоров.

Унаслідок  ударів пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди та лінії електропередач. Минулося без постраждалих. 
﻿
