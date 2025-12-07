У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Головна Суспільство Війна

Росіяни завдали майже 650 ударів по Запорізькій області

Під обстрілами опинилися 23 населені пункти області.

Росіяни завдали майже 650 ударів по Запорізькій області
наслідки російських обстрілів у Запорізькій області
Фото: Іван Федоров

За минулу добу російські окупанти завдали 649 ударів по 23 населених пунктах Запорізької області. 43-річного чоловіка поранено внаслідок ворожої атаки на Пологівський район.

Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Війська РФ здійснили 17 авіаційних ударів по Тернуватому, Веселянці, Гуляйполю, Залізничному, Верхній Терсі та Воздвижівці.

385 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Вільнянськ, Малокатеринівку, Кушугум, Значкове, Різдв'янку, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогірʼя, Варварівку, Добропілля, Солодке та Воздвижівку.

5 обстрілів із РСЗВ завдано по Веселянці, Гуляйполю та Солодкому.

242 артилерійські удари завдані по території Степногірська, Приморського, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогір'я, Варварівки, Добропілля та Солодкого.

Надійшли 14 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автівок та об’єктів інфраструктури в області.
