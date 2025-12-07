Росіяни завдали майже 650 ударів по Запорізькій області

Під обстрілами опинилися 23 населені пункти області.

наслідки російських обстрілів у Запорізькій області

За минулу добу російські окупанти завдали 649 ударів по 23 населених пунктах Запорізької області. 43-річного чоловіка поранено внаслідок ворожої атаки на Пологівський район.

Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Війська РФ здійснили 17 авіаційних ударів по Тернуватому, Веселянці, Гуляйполю, Залізничному, Верхній Терсі та Воздвижівці.

385 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Вільнянськ, Малокатеринівку, Кушугум, Значкове, Різдв'янку, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогірʼя, Варварівку, Добропілля, Солодке та Воздвижівку.

5 обстрілів із РСЗВ завдано по Веселянці, Гуляйполю та Солодкому.

242 артилерійські удари завдані по території Степногірська, Приморського, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогір'я, Варварівки, Добропілля та Солодкого.

Надійшли 14 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автівок та об’єктів інфраструктури в області.