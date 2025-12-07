Міненерго: РФ атакувала енергетичну інфраструктуру Полтавщини та Чернігівщини

У всіх регіонах України застосовують графіки погодинних відключень.

Уночі 7 грудня російські війська завдали ударів по енергетичній інфраструктурі Полтавської та Чернігівської областей.

Про це інформує Міненергетики.

"Цієї ночі ворог завдав удару по об’єктах енергетичної інфраструктури Полтавщини, зокрема м. Кременчук, та Чернігівщини. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів", — зазначають у Міністерстві.

В усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.