Ворог атакував безпілотниками Нікопольщину Дніпропетровської області

Уночі 7 грудня росіяни атакували FPV-дронами Нікопольський район Дніпропетровщини. Пошкоджений приватний будинок, авто та лінії електропередач.
Про це повідомляє в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.
"Населені пункти Нікопольщини перебували під атаками ворожих FPV-дронів. Гучно було у райцентрі, Покровській, Марганецькій, Мирівській громадах", — зазначає він.
Унаслідок обстрілів пошкоджені приватний будинок, легкова автівка, лінія електропередач. Без постраждалих.
- У Кривому Розі внаслідок ракетного удару по енергооб’єкту 6 грудня стався різкий перепад напруги, який спричинив гідроудари та пошкодження обладнання частини міських котелень.