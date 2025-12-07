Ворог атакував безпілотниками Нікопольщину Дніпропетровської області

"Населені пункти Нікопольщини перебували під атаками ворожих FPV-дронів. Гучно було у райцентрі, Покровській, Марганецькій, Мирівській громадах", — зазначає він.

Про це повідомляє в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

