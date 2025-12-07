У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Ворог атакував безпілотниками Нікопольщину Дніпропетровської області

Пошкоджені лінії електропередач та приватний будинок.

Ворог атакував безпілотниками Нікопольщину Дніпропетровської області
наслідки російських атак по Нікопольщині
Фото: Дніпропетровська ОВА

Уночі 7 грудня росіяни атакували FPV-дронами Нікопольський район Дніпропетровщини. Пошкоджений приватний будинок, авто та лінії електропередач.

Про це повідомляє в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

"Населені пункти Нікопольщини перебували під атаками ворожих FPV-дронів. Гучно було у райцентрі, Покровській, Марганецькій, Мирівській громадах", — зазначає він. 

Унаслідок обстрілів пошкоджені приватний будинок, легкова автівка, лінія електропередач. Без постраждалих.
