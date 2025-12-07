За добу 6 грудня росіяни вбили 1 мирного жителя у місті Слов'янськ на Донеччині, ще десятеро мешканців області зазнали поранень.

Про це інформує очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 6 грудня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Слов'янську. Ще 10 людей в області за добу дістали поранення", — ідеться у повідомленні.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині з початку повномасштабного вторгнення складає 3754 вбитих та 8546 поранених цивільних. Інформація подана без урахування Маріуполя та Волновахи.