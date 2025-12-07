У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Партизани "АТЕШ" здійснили розвідку Севастопольської бухти в окупованому Криму

Севастопольська бухта є головним центром інфраструктури Чорноморського флоту РФ.

Фото: АТЕШ

Агенти партизанського руху "АТЕШ" провели розвідку Севастопольської бухти в окупованому Криму. 

Про це ідеться у Telegram партизанського руху. 

"Наші агенти продовжують збирати інформацію про ключові військово-логістичні об'єкти в окупованому Криму. Севастопольська бухта залишається головним центром інфраструктури Чорноморського флоту РФ", — зазначається у повідомленні.

За даними джерел "АТЕШ", у бухті та біля її входу російяни застосовують різні заходи захисту. 

"Встановлені бонові загородження та затоплено баржі, які створюють фізичні перешкоди для морських дронів. Крім того, в районі регулярно працюють катери ЧФ, які періодично патрулюють акваторію", — кажуть партизани.

Зібрані відомості агенти "АТЕШ" передали Силам оборони України для аналізу та використання в оперативних цілях. 
