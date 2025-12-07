ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни тричі вдарили сьогодні по Краматорську

Влада встановлює наслідки.

Росіяни тричі вдарили сьогодні по Краматорську
Фото: Краматорська міська рада

Сьогодні російські війська завдали трьох ударів по Краматорську Донецької області.

Про це повідомили у Краматорській міській раді.

О 12:11, з використанням безпілотника “Італмас” російські війська завдали удару по багатоповерхівці. Пошкоджено два житлових будинки.

О 13:04 БпЛА “Італмас” влучив по подвірʼю приватного житлового будинку.

О 13:35 ударний дрон влучив по території АЗС. 

Зараз міська влада встановлює остаточні наслідки та обсяги пошкоджень.
﻿
