Сьогодні російські війська завдали трьох ударів по Краматорську Донецької області.

Про це повідомили у Краматорській міській раді.

О 12:11, з використанням безпілотника “Італмас” російські війська завдали удару по багатоповерхівці. Пошкоджено два житлових будинки.

О 13:04 БпЛА “Італмас” влучив по подвірʼю приватного житлового будинку.

О 13:35 ударний дрон влучив по території АЗС.

Зараз міська влада встановлює остаточні наслідки та обсяги пошкоджень.