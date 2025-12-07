Сьогодні російські війська завдали трьох ударів по Краматорську Донецької області.
Про це повідомили у Краматорській міській раді.
О 12:11, з використанням безпілотника “Італмас” російські війська завдали удару по багатоповерхівці. Пошкоджено два житлових будинки.
О 13:04 БпЛА “Італмас” влучив по подвірʼю приватного житлового будинку.
О 13:35 ударний дрон влучив по території АЗС.
Зараз міська влада встановлює остаточні наслідки та обсяги пошкоджень.
- За добу 6 грудня росіяни вбили одного цивільного жителя у місті Слов'янськ на Донеччині, ще десятеро мешканців області зазнали поранень.