Війська РФ знову били по критичній та соціальній інфраструктурі Херсонщини

Під обстрілами РФ опинилися 29 населених пунктів області.

Упродовж минулої доби російські війська атакували критичну і соціальну інфраструктуру Херсонської області. Є постраждалий.

Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами опинилися 29 населених пунктів Херсонщини.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 5 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарську споруду, газопровід та приватні автомобілі.

Через російську агресію 1 людина дістала поранення. Також зі звільнених громад регіону  евакуювали 3 людини. 
