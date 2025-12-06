Бойові дії на Донеччині, 151 бойове зіткнення, ворожі обстріли, ураження Рязанського НПЗ. Яким запам’ятається 1382-й день повномасштабної війни.

Шестеро людей поранені внаслідок російського удару по Слов'янську, повідомив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, увечері росіяни скинули на місто авіабомбу.

«Пошкоджено 7 багатоповерхівок, 2 нежитлові будівлі і 6 автівок», - додав очільник області, закликавши жителів евакуюватися до більш безпечних регіонів України.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 6 грудня відбулося 151 бойове зіткнення.

На Покровському напрямку окупанти 39 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував в напрямках Нового Шахового, Новопавлівки та у районах населених пунктів Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне.

У ніч з 5 на 6 грудня Запорізька атомна електростанція вкотре тимчасово залишилася без зовнішнього електропостачання. Це вже одинадцятий випадок повної втрати енергоживлення станції від початку повномасштабного вторгнення РФ, повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у мережі "Х".

У МАГАТЕ зазначили, що нічні бойові дії суттєво вплинули на роботу української енергомережі. Через це іншим АЕС України довелося знизити потужність для стабілізації системи.

Рафаель Гроссі вкотре закликав сторони конфлікту проявити військову стриманість і наголосив на необхідності уникнення будь-яких дій, що можуть призвести до ядерної аварії.

У ніч на 6 грудня підрозділи Сил оборони України завдали удару по інфраструктурі Рязанського нафтопереробного заводу, ідеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Рязанський НПЗ, з проєктною потужністю 17.1 млн тонн нафти на рік, входить до низки найбільших нафтопереробних підприємств РФ. НПЗ продукує бензини А-92/95/98/100, реактивне пальне, дизель тощо. Задіяний у забезпеченні збройних сил російських окупантів.

Окрім того, Сили оборони здійснили вогневе ураження Алчевського металургійного комбінату на тимчасово окупованій території Луганської області.

Володимир Зеленський із начальником Генштабу Андрієм Гнатовим і Секретарем РНБО Рустемом Умєровим провели довгу телефонну розмову зіз представниками США і Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

За словами Зеленського, сторони «приділили увагу багатьом аспектам і доволі швидко обговорили ключові речі, які можуть гарантувати закінчення кровопролиття та зняти загрозу третього вторгнення Росії, а також загрозу невиконання Росією її обіцянок, як це вже не раз було в минулому».

«Україна налаштована працювати чесно з американською стороною і надалі, щоб реально принести мир. Домовилися про наступні кроки, формати розмови з Америкою», - повідомив глава держави.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що у понеділок вирушить до Лондона, щоб зустрітися там із українським президентом Володимиром Зеленським, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та британським прем'єром Кіром Стармером.

"Росія заганяє себе на шлях ескалації й не прагне миру. Я рішуче засуджую масовані удари, завдані минулої ночі по Україні, зокрема по її енергетичній та залізничній інфраструктурі", – зазначив французький лідер і додав, що потрібно і надалі чинити тиск на Росію, щоб змусити її обрати мир.

За словами Макрона, Україна може розраховувати на "непохитну підтримку".

"Саме заради цього ми працюємо в межах Коаліції країн, готових допомагати. Ми продовжимо ці зусилля разом із американцями, щоб надати Україні гарантії безпеки, без яких неможлива жодна надійна й тривала мирна угода", – зазначив президент Франції.

