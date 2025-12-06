ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Політика

Макрон заявив, що у понеділок поїде в Лондон на зустріч із Зеленським, Мерцем і Стармером

На зустрічі оцінять ситуацію та хід переговорів у межах американського посередництва. 

Макрон заявив, що у понеділок поїде в Лондон на зустріч із Зеленським, Мерцем і Стармером
Президенти України Володимир Зеленський та Франції Емманюель Макрон
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що у понеділок вирушить до Лондона, щоб зустрітися там із українським президентом Володимиром Зеленським, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та британським прем'єром Кіром Стармером. 

Про це він розповів на сторінці у соцмережі Х

"Росія заганяє себе на шлях ескалації й не прагне миру. Я рішуче засуджую масовані удари, завдані минулої ночі по Україні, зокрема по її енергетичній та залізничній інфраструктурі", – зазначив французький лідер і додав, що потрібно і надалі чинити тиск на Росію, щоб змусити її обрати мир.

"У понеділок я вирушу до Лондона, щоб зустрітися з Президентом України, Прем’єр-міністром Великої Британії та Канцлером Німеччини з метою оцінити ситуацію та хід переговорів у межах американського посередництва", – написав він.

За словами Макрона, Україна може розраховувати на "непохитну підтримку". 

"Саме заради цього ми працюємо в межах Коаліції країн, готових допомагати. Ми продовжимо ці зусилля разом із американцями, щоб надати Україні гарантії безпеки, без яких неможлива жодна надійна й тривала мирна угода", – зазначив Макрон. 
