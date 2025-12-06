В ЄС продовжать обговорення використання росактивів 18 грудня

Лідери Європейського Союзу продовжать обговорення задля пошуку прийнятного для усіх рішення щодо використання заморожених активів Росії для підтримки України на наступному саміті Європейської Ради 18 грудня.

Як пише DW, про це йдеться в повідомленні речника німецького уряду після переговорів канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, прем'єр-міністра Бельгії Барта Де Вевера та президентки Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн у Брюсселі.

"Особливе становище Бельгії у питанні використання заморожених російських активів є незаперечною і має бути врахована таким чином, щоб усі європейські держави несли однаковий ризик", – йдеться в заяві речника Мерца Штефана Корнеліуса.

Водночас лідери погодилися, що час має вирішальне значення, враховуючи поточну геополітичну ситуацію, так само як фінансова підтримка України має вирішальне значення для безпеки Європи. Про це ж написала і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у соцмережі Х.

Met @bundeskanzler Friedrich Merz and Belgian Prime Minister @Bart_DeWever to exchange views on the situation in Ukraine and the frozen Russian assets.



We agreed that time is of the essence given the current geopolitical situation.



We noted that financial support for Ukraine… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 5, 2025

Раніше Урсула фон дер Ляєн представила пропозиції, які дадуть змогу підтримати фінансові потреби України у 2026-2027 роках. Єврокомісія пропонує державам-членам два можливі правові шляхи: позику Євросоюзу або "репараційний кредит". Позика полягає у залученні коштів на ринках капіталу з використанням бюджету ЄС як гарантії та передачі цього капіталу Україні у вигляді позики.