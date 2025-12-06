ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Вперше в Україні довічний вирок отримав росіянин, який розстріляв полоненого воїна ЗСУ (доповнено)
ФотоВперше в Україні довічний вирок отримав росіянин, який розстріляв полоненого воїна ЗСУ (доповнено)
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ГоловнаПолітика

В ЄС продовжать обговорення використання росактивів 18 грудня

Лідери погоджуються, що фінансова підтримка України має вирішальне значення для безпеки Європи. 

В ЄС продовжать обговорення використання росактивів 18 грудня
Прапор Євросоюзу
Фото: З відкритих джерел

Лідери Європейського Союзу продовжать обговорення задля пошуку прийнятного для усіх рішення щодо використання заморожених активів Росії для підтримки України на наступному саміті Європейської Ради 18 грудня.

Як пише DW, про це йдеться в повідомленні речника німецького уряду після переговорів канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, прем'єр-міністра Бельгії Барта Де Вевера та президентки Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн у Брюсселі.

"Особливе становище Бельгії у питанні використання заморожених російських активів є незаперечною і має бути врахована таким чином, щоб усі європейські держави несли однаковий ризик", – йдеться в заяві речника Мерца Штефана Корнеліуса.

Водночас лідери погодилися, що час має вирішальне значення, враховуючи поточну геополітичну ситуацію, так само як фінансова підтримка України має вирішальне значення для безпеки Європи. Про це ж написала і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у соцмережі Х.

Раніше Урсула фон дер Ляєн представила пропозиції, які дадуть змогу підтримати фінансові потреби України у 2026-2027 роках. Єврокомісія пропонує державам-членам два можливі правові шляхи: позику Євросоюзу або "репараційний кредит". Позика полягає у залученні коштів на ринках капіталу з використанням бюджету ЄС як гарантії та передачі цього капіталу Україні у вигляді позики.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies