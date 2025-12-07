У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
ГоловнаСуспільствоВійна

На Харківщині через російські обстріли пошкоджені житлові будинки

Ворог атакував щонайменше чотири населені пункти області.

наслідки російського обстрілу
Фото: Харківська ОВА

Упродовж доби під російськими обстрілами опинилися щонайменше чотири населені пункти Харківької області. 

Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Протягом минулої доби російські війська знову атакували Харків та населені пункти області, застосовуючи різні типи ударних безпілотників. Під ворожий вогонь потрапили м. Харків та ще три населені пункти області.

У селищі Куп’янськ-Вузловий медики надали допомогу 60-річному чоловіку, який постраждав у результаті удару 4 грудня. Йому оперативно надали необхідне лікування.

У Київському районі Харкова ворожий БпЛА влучив у землю, спричинивши вибух. На щастя, без жертв, але удар викликав руйнування навколо місця падіння.

За добу російські окупанти застосували по Харківщині 1 ударний БпЛА типу «Герань-2», 1 БпЛА типу «Молнія», 1 FPV-дрон та 4 безпілотники, тип яких уточнюється

У результаті ворожих атак зафіксовано руйнування:

  • Харківський район: пошкоджено гуртожиток у селі Ватутіне;
  • Чугуївський район: зруйновано приватний будинок у селі Бугаївка.

У транзитному евакуаційному пункті в місті Лозова за минулу добу прийняли 65 людей, ще 27 осіб наразі залишаються в пункті. Від початку роботи тут зареєстровано вже 14 250 людей, які вимушено покинули свої домівки через небезпеку.
﻿
