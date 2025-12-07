Росіяни за добу обстріляли 27 населених пунктів Сумщини: четверо поранених, знищені будинки та автівки

Протягом минулої доби російські війська здійснили 36 обстрілів Сумської області, під ударом опинилися 27 населених пунктів. Є поранені та руйнування цивільної інфраструктури.

Про це повідомила поліція Сумської області.

Армія РФ застосовувала по населених пунктах Сумщини різні види озброєння, цілеспрямовано атакуючи цивільну інфраструктуру.

У Білопільській громаді пошкоджено п’ять приватних будинків і знищено дві автівки. В Есманській громаді поранення дістав 42-річний чоловік, один приватний будинок повністю знищено.

У Миколаївській та Краснопільській громаді пошкоджено по одному приватному будинку. У Шосткинській громаді повністю знищено один будинок.

Крім того, у Краснопільській громаді російський безпілотник влучив у цивільний автомобіль. Поранення отримали двоє чоловіків та жінка.

За всіма фактами поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 438 ККУ — "Воєнні злочини".