У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ГоловнаСуспільствоВійна

Уночі РФ атакувала Україну 5 балістичними ракетами та 241 БпЛА

Сили ППО знищили 179 із 246 ворожих повітряних цілей.

Уночі РФ атакувала Україну 5 балістичними ракетами та 241 БпЛА
ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Уночі 7 грудня російські окупанти завдали чергового удару по критичній інфраструктурі України, застосовуючи ударні БпЛА і ракети різних типів. Сили ППО знищили 179 із 246 ворожих повітряних цілей.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 7 грудня (з 18:00 6 грудня) противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування", — ідеться у повідомленні.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 246 засобів повітряного нападу – 5 балістичних ракет та 241 БпЛА різних типів. Серед них:

  • 241 ударний БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда – ТОТ АР Крим (близько 150 із них – «шахеди»);
  • 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» (райони пусків: Тамбовська обл. – рф);
  • 2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 (райони пусків: Курська обл. – рф).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 9.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 179 повітряних цілей:

Фото: Повітряні сили ЗСУ

  • 175 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів);
  • 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал»;
  • 2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23.

Зафіксовано влучання 65 ударних БпЛА на 14 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" — наголошують у повітряних силах.
