Росіяни атакували дронами Чернігівщину, є жертва

Унаслідок ворожого обстрілу у Новгород-Сіверському загинув чоловік.

Росіяни атакували дронами Чернігівщину, є жертва
наслідки російських
Фото: ДСНС України

Уночі росіяни атакували дронами Новгород-Сіверський на Чернігівщині. Унаслідок атаки загинув місцевий мешканець.

Про це повідомляє ДСНС України.

"наслідок ударів російських БпЛА у місті Новгород-Сіверський загинув 50-річний чоловік. Виникло кілька пожеж: горіли покинута будівля, житловий будинок та господарська споруда. Рятувальники ліквідували всі загоряння", — ідеться у повідомленні.

Фото: ДСНС України
﻿
