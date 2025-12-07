Росіяни атакували дронами Чернігівщину, є жертва

Уночі росіяни атакували дронами Новгород-Сіверський на Чернігівщині. Унаслідок атаки загинув місцевий мешканець.
Про це повідомляє ДСНС України.
"наслідок ударів російських БпЛА у місті Новгород-Сіверський загинув 50-річний чоловік. Виникло кілька пожеж: горіли покинута будівля, житловий будинок та господарська споруда. Рятувальники ліквідували всі загоряння", — ідеться у повідомленні.
- Учора у Чернігівській області сталася масштабна аварія в енергомережі, внаслідок якої без світла залишилося близько 90% споживачів.