Росіяни атакували дронами Чернігівщину, є жертва

"наслідок ударів російських БпЛА у місті Новгород-Сіверський загинув 50-річний чоловік. Виникло кілька пожеж: горіли покинута будівля, житловий будинок та господарська споруда. Рятувальники ліквідували всі загоряння", — ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє ДСНС України.

