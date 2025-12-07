У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ГоловнаСвіт

Вирішальними залишаються питання Донбасу і ЗАЕС: Келлог заявив про "фінішну пряму" мирної угоди

Контроль над Донеччиною та Запорізькою АЕС 

Вирішальними залишаються питання Донбасу і ЗАЕС: Келлог заявив про "фінішну пряму" мирної угоди
Кіт Келлог
Фото: EPA/UPG

Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що процес укладання мирної угоди щодо війни Росії проти України перебуває на завершальному етапі. Однак ключові питання — контроль над Донецькою областю та Запорізькою атомною електростанцією — досі залишаються відкритими. 

Про це Кіт Келлог повідомив під час виступу на Національному оборонному форумі імені Рональда Рейгана, пише LIGA.net.

За словами Келлога, попри складність переговорів, сторони наблизилися до критичного моменту: "Якщо ви військовий, то знаєте, що останні "10 метрів" найскладніші. І я думаю, що ми зараз на останніх 10 метрах до завершення цього конфлікту", – сказав він.

Келлог наголосив, що саме статус Донбасу та Запорізької АЕС визначатиме можливість укладення ширшої угоди. Якщо ці питання буде врегульовано, "решта стане на свої місця".

Спецпредставник окремо підкреслив масштаб трагедії російської агресії проти України. Він навів історичні приклади, зазначивши, що СРСР вийшов із Афганістану після втрати 18 тисяч військових, а США покинули В’єтнам, втративши 58 тисяч солдатів.

"Україна і Росія разом втратили понад 2 мільйони. Подумайте про це — це жахливі цифри. Тому нам необхідно покласти край конфлікту", — заявив Келлог.

  • Секретар РНБО Рустем Умєров разом з начальником Генерального штабу ЗСУ Андрієм Гнатовим упродовж двох днів обговорювали з радником Дональда Трампа "просування реалістичного та дієвого шляху досягнення миру в Україні".
  • Сторони говорили про необхідні засоби стримування для забезпечення миру і погодилися, що поступ у переговорах залежить від готовності Росії продемонструвати відданість миру, здійснивши кроки до деескалації та припинення вбивств. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies