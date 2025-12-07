Вирішальними залишаються питання Донбасу і ЗАЕС: Келлог заявив про "фінішну пряму" мирної угоди

Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що процес укладання мирної угоди щодо війни Росії проти України перебуває на завершальному етапі. Однак ключові питання — контроль над Донецькою областю та Запорізькою атомною електростанцією — досі залишаються відкритими.

Про це Кіт Келлог повідомив під час виступу на Національному оборонному форумі імені Рональда Рейгана, пише LIGA.net.

За словами Келлога, попри складність переговорів, сторони наблизилися до критичного моменту: "Якщо ви військовий, то знаєте, що останні "10 метрів" найскладніші. І я думаю, що ми зараз на останніх 10 метрах до завершення цього конфлікту", – сказав він.

Келлог наголосив, що саме статус Донбасу та Запорізької АЕС визначатиме можливість укладення ширшої угоди. Якщо ці питання буде врегульовано, "решта стане на свої місця".

Спецпредставник окремо підкреслив масштаб трагедії російської агресії проти України. Він навів історичні приклади, зазначивши, що СРСР вийшов із Афганістану після втрати 18 тисяч військових, а США покинули В’єтнам, втративши 58 тисяч солдатів.

"Україна і Росія разом втратили понад 2 мільйони. Подумайте про це — це жахливі цифри. Тому нам необхідно покласти край конфлікту", — заявив Келлог.