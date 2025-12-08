У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Пекін заперечив, що китайські винищувачі наводили вогневі радари на літаки Японії

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що Японія висуває “неправдиві обвинувачення” та висловило Токіо зустрічні протести.

Головний речник уряду Японії Мінору Кіхара
Фото: EPA/UPG

Пекін і Токіо обмінялися різкими заявами – їхня дипломатична суперечка загострилася протягом вихідних після того, як, за твердженням Японії, китайські винищувачі навели вогневі радари на японські військові літаки.

Про це повідомляє Bloomberg.

Високопоставлений чиновник Міністерства закордонних справ Японії висловив протест послу Китаю “за наведення радара на японський військовий літак”. Зі свого боку, Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що Японія висуває “неправдиві обвинувачення” та висловило Токіо зустрічні протести.

Головний речник уряду Японії Мінору Кіхара наголосив у понеділок вранці, що Токіо “продовжуватиме реагувати спокійно та рішуче” та продовжуватиме спілкування з Пекіном. Кіхара також заявив, що досі не спостерігається жодних змін у контролі Китаю над рідкісноземельними елементами попри повідомлення про затримки дозволів для японських компаній.

За даними міноборони Японії, інцидент стався минулими вихідними у відкритому морі на південний схід від Окінави. Винищувачі J-15, запущені з китайського авіаносця “Ляонін”, періодично фіксували радар на японських винищувачах F-15, які стежили за активністю китайських літаків.

На відміну від радарних систем, що використовуються військовими літаками та кораблями для моніторингу потенційних загроз на великій території, радар управління вогнем використовується для відстеження конкретного об'єкта та фіксації на ньому систем озброєння. Задіяння радара управління вогнем вважається ворожим актом, оскільки це крок, зроблений перед запуском зброї по цілі.

Міністерство закордонних справ Китаю заперечує це і звинувачує Токіо у спробі створити напруження, оскільки “японські літаки в цьому районі поставили під загрозу безпеку польотів”.

“Японська сторона, роздмухуючи так зване питання “радарного підсвічування”, навмисно хибно звинувачує Китай, щоб посилити напруженість та ввести в оману міжнародну спільноту”, – йдеться у заяві.
﻿
