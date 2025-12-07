​Угорщина і Словаччина хочуть оскаржити в суді постанову ЄС про заборону імпорту російської нафти та газу

Угорщина та, ймовірно, Словаччина оскаржуватимуть в Європейському суді план ЄС щодо заборони імпорту російського газу й нафти.
Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у соцмережі X.
"Щойно наступного тижня план RePowerEU буде прийнято, разом зі Словаччиною ми подамо до Європейського суду клопотання про анулювання та проситимемо про призупинення дії постанови на час судового розгляду", - написав Сійярто.
Він пояснив такий крок тим, що заборона імпорту російської нафти та газу "зробить неможливим безпечне енергопостачання Угорщини та Словаччини та призведе до різкого зростання цін".
Також Сійярто звинуватив ЄС в "масштабному юридичному шахрайстві", оскільки на його думку RePowerEU "є санкційним заходом, який потребуватиме одноголосного схвалення". Він стверджує, що цей план суперечить договорам ЄС, якими енергетична політика визнана національною компетенцією.
- Євросоюз ухвалив регламент, який передбачає поетапну повну заборону імпорту російського газу та нафти до кінця 2027 року. Заборона охоплює як трубопровідний газ, так і скраплений природний газ, а також нафтопродукти. Це частина плану REPowerEU, спрямованого на енергетичну незалежність Європи.
- ЄС ще у 2022 році ввів ембарго на більшість імпорту російської нафти, але новий регламент закріплює повну відмову від залишкових поставок у рамках єдиної політики. Документ встановлює обов’язкову заборону, а не лише політичну декларацію.
- Країни-члени ЄС повинні розробити плани диверсифікації постачання. За порушення передбачені штрафи.