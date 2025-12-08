Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
На виборах мера в Бухаресті переміг кандидат, якого підтримує румунський прем’єр

Очільник уряду Іліє Боложан просуває пакет заходів жорсткої економії для скорочення найбільшого бюджетного дефіциту Європейського Союзу.

На виборах мера в Бухаресті переміг Чипріан Чуку
Фото: EPA/UPG

Кандидат від Ліберальної партії Румунії переміг на виборах мера Бухареста, зміцнивши позиції прем'єр-міністра Іліє Боложана у керівній коаліції, повідомляє Bloomberg.

Боложан – проєвропейський політик, що представляє правоцентристські сили. Він просуває пакет заходів жорсткої економії для скорочення найбільшого бюджетного дефіциту Європейського Союзу.

47-річний Чипріан Чуку, який двічі очолював адміністрацію 6-го сектору Бухареста, отримав близько 36% голосів і очолив столицю Румунії, яка генерує близько чверті економічного виробництва країни.

Анка Александреску, журналістка та телеведуча, яку підтримує найбільша ультраправа партія Румунії, Альянс за Союз румунів (AUR), посіла друге місце з приблизно 22% голосів. 

Перемога Чуку може допомогти послабити тиск на прем'єра як з боку ультраправої опозиції, так і з боку його партнерів по коаліції з Соціал-демократичної партією, які виступають проти його деяких заходів щодо скорочення витрат. Боложан активно підтримував новообраного мера.

У Румунії впродовж минулого року різко зросли антиелітарні настрої після того, як маргінальний проросійський кандидат Келін Джорджеску виграв президентські перегони. Результати цього голосування скасували через підозру у втручанні іноземних держав, що занурило країну в найтяжчу політичну кризу від часу падіння комунізму.

Зазначимо, результат Анка Александреску показує, що значна частина виборців все ще підтримує ультраправі сили.

Нинішній президент країни Нікушор Дан був мером столиці до перемоги над ультраправим кандидатом Джорджом Сіміоном на повторних президентських виборах у травні.

  • Хоча Румунія не планує проводити президентських чи загальних виборів протягом наступних трьох років, як соціал-демократи, так і ліберали Боложана намагаються повернути собі підтримку виборців. Це зробило перегони на посаду мера столиці важливим випробуванням їхньої популярності.
  • Необхідність просування складних заходів жорсткої економії вже спричинила тертя всередині коаліції та розпалила соціальну напруженість у цій чорноморській країні.
