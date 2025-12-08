На виборах мера в Бухаресті переміг Чипріан Чуку

Кандидат від Ліберальної партії Румунії переміг на виборах мера Бухареста, зміцнивши позиції прем'єр-міністра Іліє Боложана у керівній коаліції, повідомляє Bloomberg.

Боложан – проєвропейський політик, що представляє правоцентристські сили. Він просуває пакет заходів жорсткої економії для скорочення найбільшого бюджетного дефіциту Європейського Союзу.

47-річний Чипріан Чуку, який двічі очолював адміністрацію 6-го сектору Бухареста, отримав близько 36% голосів і очолив столицю Румунії, яка генерує близько чверті економічного виробництва країни.

Анка Александреску, журналістка та телеведуча, яку підтримує найбільша ультраправа партія Румунії, Альянс за Союз румунів (AUR), посіла друге місце з приблизно 22% голосів.

Перемога Чуку може допомогти послабити тиск на прем'єра як з боку ультраправої опозиції, так і з боку його партнерів по коаліції з Соціал-демократичної партією, які виступають проти його деяких заходів щодо скорочення витрат. Боложан активно підтримував новообраного мера.

У Румунії впродовж минулого року різко зросли антиелітарні настрої після того, як маргінальний проросійський кандидат Келін Джорджеску виграв президентські перегони. Результати цього голосування скасували через підозру у втручанні іноземних держав, що занурило країну в найтяжчу політичну кризу від часу падіння комунізму.

Зазначимо, результат Анка Александреску показує, що значна частина виборців все ще підтримує ультраправі сили.

Нинішній президент країни Нікушор Дан був мером столиці до перемоги над ультраправим кандидатом Джорджом Сіміоном на повторних президентських виборах у травні.