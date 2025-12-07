ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
ГоловнаСвіт

У Гонконзі відбулися законодавчі вибори

Низька явка покаже невдоволення через майже повністю провладний список кандидатів, що є результатом реформи Пекіна, яка фактично прибрала опозицію. 

У Гонконзі відбулися законодавчі вибори
Фото: EPA/UPG

Виборці Гонконгу голосували сьогодні на загальних виборах до законодавчих органів – через тиждень після масштабної пожежі у житловому комплексі, яка забрала життя понад 150 людей.

Про це повідомляє Bloomberg.

Найсмертоносніша пожежа в місті за майже 80 років викликала рівень громадського обурення, якого не було з часів великих вуличних протестів близько шести років тому.

4 мільйони виборців міста, які мають право голосу, оберуть 90 членів Законодавчої ради зі 161 кандидата. Вони обійматимуть посади протягом чотирирічних термінів.

Станом на 19:30 неділі проголосували 1 134 652 виборці – це 27,46% від тих, хто має право голосу. Явка зафіксована вища, ніж на виборах 2021 року, коли відбулися перші вибори після зміни виборчої системи Пекіном.

Видання зазначає, що низька явка покаже невдоволення через майже повністю провладний список кандидатів, що є результатом реформи Пекіна, яка фактично прибрала опозицію. Частка виборців упала до рекордних 30,2% на виборах до LegCo у 2021 році. Тоді багато людей бойкотували систему, лояльну до Комуністичної партії Китаю.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies