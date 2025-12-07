У Гонконзі відбулися законодавчі вибори

Низька явка покаже невдоволення через майже повністю провладний список кандидатів, що є результатом реформи Пекіна, яка фактично прибрала опозицію.

Виборці Гонконгу голосували сьогодні на загальних виборах до законодавчих органів – через тиждень після масштабної пожежі у житловому комплексі, яка забрала життя понад 150 людей.

Про це повідомляє Bloomberg.

Найсмертоносніша пожежа в місті за майже 80 років викликала рівень громадського обурення, якого не було з часів великих вуличних протестів близько шести років тому.

4 мільйони виборців міста, які мають право голосу, оберуть 90 членів Законодавчої ради зі 161 кандидата. Вони обійматимуть посади протягом чотирирічних термінів.

Станом на 19:30 неділі проголосували 1 134 652 виборці – це 27,46% від тих, хто має право голосу. Явка зафіксована вища, ніж на виборах 2021 року, коли відбулися перші вибори після зміни виборчої системи Пекіном.

Видання зазначає, що низька явка покаже невдоволення через майже повністю провладний список кандидатів, що є результатом реформи Пекіна, яка фактично прибрала опозицію. Частка виборців упала до рекордних 30,2% на виборах до LegCo у 2021 році. Тоді багато людей бойкотували систему, лояльну до Комуністичної партії Китаю.