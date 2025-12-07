Єврокомісія втратила доступ до свого рекламного облікового запису у соціальній мережі Х після накладення на неї штрафу у розмірі 120 млн євро за порушення правил прозорості.

Про це повідомляє Politico.

"Європейська комісія втратила доступ до своєї панелі керування для купівлі та відстеження реклами на платформі X Ілона Маска після того, як оштрафувала платформу соціальних мереж на 120 мільйонів євро за порушення правил прозорості ЄС", - йдеться у повідомленні.

"Ваш рекламний обліковий запис заблоковано", – написав керівник продукту X Нікіта Бір на платформі рано в неділю.

Він заявив, що це пов’язано з тим, що Єврокомісія нібито намагалася збільшити охоплення свого допису про штраф щодо платформи, скориставшись одним з інструментів Ad Composer і "запостити лінк, який оманливо створює у користувачів враження, що це відео, та штучно збільшити охоплення".

"Х вважає, що усі повинні мають мати рівноправний голос на нашій платформі. Але схоже, що ви вважаєте, що до вашого власного акаунту правила не мають застосовуватись", – додав Бієр.

Що передувало