ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
ГоловнаСвіт

​Єврокомісія втратила доступ до рекламного облікового запису у соцмережі Х, - Politico

​Єврокомісія втратила доступ до рекламного облікового запису у соцмережі Х, - Politico

Єврокомісія втратила доступ до свого рекламного облікового запису у соціальній мережі Х після накладення на неї штрафу у розмірі 120 млн євро за порушення правил прозорості.

Про це повідомляє Politico.

"Європейська комісія втратила доступ до своєї панелі керування для купівлі та відстеження реклами на платформі X Ілона Маска після того, як оштрафувала платформу соціальних мереж на 120 мільйонів євро за порушення правил прозорості ЄС", - йдеться у повідомленні.

"Ваш рекламний обліковий запис заблоковано", – написав керівник продукту X Нікіта Бір на платформі рано в неділю.

Він заявив, що це пов’язано з тим, що Єврокомісія нібито намагалася збільшити охоплення свого допису про штраф щодо платформи, скориставшись одним з інструментів Ad Composer і "запостити лінк, який оманливо створює у користувачів враження, що це відео, та штучно збільшити охоплення". 

"Х вважає, що усі повинні мають мати рівноправний голос на нашій платформі. Але схоже, що ви вважаєте, що до вашого власного акаунту правила не мають застосовуватись", – додав Бієр.

Що передувало

  • 5 грудня Єврокомісія оштрафувала Х на 120 млн євро за порушення правил ЄС щодо онлайн-контенту. Порушення включають оманливий дизайн "синьої галочки", відсутність прозорості рекламного репозиторію (сховища) та ненадання дослідникам доступу до публічних даних.
  • Це рішення різко розкритикували топпосадовці США, прирівнявши дії Єврокомісії до "цензури", а власник компанії, мільярдер Ілон Маск закликав "ліквідувати" ЄС. Держсекретар США Марко Рубіо назвав штраф "атакою на американський народ"
  • Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський після того порадив Маску полетіти на Марс.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies