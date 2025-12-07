НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ГоловнаСвіт

Італія передасть Україні додаткові генератори після чергових російських ударів (оновлено)

Прем'єр-міністерка Італії висловила солідарність із Україною. 

Італія передасть Україні додаткові генератори після чергових російських ударів (оновлено)
Джорджа Мелоні
Фото: EPA/UPG

Італія відправить Україні екстрену енергетичну допомогу після чергових російських ударів по цивільній інфраструктурі країни.

Про це прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні повідомила під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляється на сайті уряду Італії.

Мелоні висловила солідарність Італії з Україною на тлі останньої серії російських ударів по українських цивільних цілях.

"Генератори, поставлені італійськими компаніями, будуть відправлені в Україну найближчими тижнями", - зазначила вона.

Мелоні підтвердила, що підтримує поточний переговорний процес та зобов'язання США знайти шлях, який може привести до справедливого і тривалого миру.

"Неодноразово підтверджена готовність України сісти за стіл переговорів є ключовою для цього процесу. Тому було підтверджено сподівання, що Росія продемонструє подібну відкритість", - зазначила вона.

Оновлено. Президент Володимир Зеленський подякував Мелоні за підтримку. 

"Дякую за таку увагу до дипломатичної роботи та підтримку нашої енергетичної інфраструктури обладнанням, яке найближчими днями надішле Італія", - написав він у Telegram.

"Обговорили результати спілкування з американською стороною й наявні перспективи та складнощі. Ще потрібно попрацювати всім разом, щоб Росія реально пішла на закінчення війни. Італія чітко підтримує необхідність справжньої безпеки та недопущення будь-яких спалахів війни. Готуємо спільну роботу в Європі заради того, щоб дипломатія спрацювала", - додав Зеленський. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies