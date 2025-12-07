Італія передасть Україні додаткові генератори після чергових російських ударів (оновлено)

Італія відправить Україні екстрену енергетичну допомогу після чергових російських ударів по цивільній інфраструктурі країни.

Про це прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні повідомила під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляється на сайті уряду Італії.

Мелоні висловила солідарність Італії з Україною на тлі останньої серії російських ударів по українських цивільних цілях.

"Генератори, поставлені італійськими компаніями, будуть відправлені в Україну найближчими тижнями", - зазначила вона.

Мелоні підтвердила, що підтримує поточний переговорний процес та зобов'язання США знайти шлях, який може привести до справедливого і тривалого миру.

"Неодноразово підтверджена готовність України сісти за стіл переговорів є ключовою для цього процесу. Тому було підтверджено сподівання, що Росія продемонструє подібну відкритість", - зазначила вона.

Оновлено. Президент Володимир Зеленський подякував Мелоні за підтримку.

"Дякую за таку увагу до дипломатичної роботи та підтримку нашої енергетичної інфраструктури обладнанням, яке найближчими днями надішле Італія", - написав він у Telegram.

"Обговорили результати спілкування з американською стороною й наявні перспективи та складнощі. Ще потрібно попрацювати всім разом, щоб Росія реально пішла на закінчення війни. Італія чітко підтримує необхідність справжньої безпеки та недопущення будь-яких спалахів війни. Готуємо спільну роботу в Європі заради того, щоб дипломатія спрацювала", - додав Зеленський.