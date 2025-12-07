Японія висловила рішучий протест Китаю через наведення радарів на свої літаки

У свою відповідь Китай заявив, що Японія начебто була поінформована про проведення військових навчань.

Уряд Японії заявив рішучий протест Китаю після небезпечного інциденту над міжнародними водами, коли китайські винищувачі J-15 навели системи управління вогнем на японські винищувачі F-15.

Про це повідомляє The Japan Times.

Прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїчі 7 грудня підтвердила, що офіційний Токіо вимагає від Пекіна негайних кроків для недопущення повторення подібних дій.

"Ми висловили рішучий протест Китаю та наполягаємо на жорстких заходах для запобігання інцидентам. Японія й надалі уважно стежитиме за діяльністю китайських військових у водах та повітряному просторі навколо країни", — заявила Такаїчі під час візиту до району Ното, що постраждав від землетрусу.

За даними Міністерства оборони Японії, у суботу винищувачі J-15, підняті з авіаносця Ляонін, періодично спрямовували свої радари на японські F-15 у районі на південний схід від Окінави.

Японські літаки були підняті у відповідь на потенційне порушення повітряного простору під час навчань китайського авіаносця та трьох ракетних есмінців.

Міністр оборони Сіндзіро Коїдзумі уточнив, що ніхто з особового складу не постраждав, а літаки не зазнали ушкоджень, попри два окремі випадки наведення радарів управління вогнем.

У відповідь Пекін поклав провину на Токіо, заявивши, що Японія нібито була завчасно поінформована про район проведення китайських навчань.