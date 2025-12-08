Великий розрив між експортом та імпортом Пекіна викликав критику з боку його торговельних партнерів.

Торговельний профіцит Китаю товарами цього року вперше перевищив 1 трлн доларів через зростання експорту – попри тарифну війну президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Financial Times.

Як повідомили у митній адміністрації країни, за перші 11 місяців цього року торговельний профіцит Китаю в доларовому еквіваленті склав 1,076 трлн доларів. Ці дані охоплюють товари, але не послуги.

Торговельний профіцит Китаю товарами за весь 2024 рік був трохи менше 1 трлн доларів.

Рекордний профіцит відбувся після деескалації торговельної напруженості між Вашингтоном і Пекіном, які домовилися про річне перемир'я в жовтні.

Великий розрив між експортом та імпортом Китаю викликав критику з боку його торговельних партнерів, а президент Франції Еммануель Макрон вказав на “нестерпні” дисбаланси під час візиту до країни минулого тижня.

Дані, опубліковані в понеділок, показали, що експорт у листопаді зріс на 5,9% порівняно з минулим роком після неочікуваного падіння в жовтні, яке відбулося вперше з моменту оприлюднення тарифів Трампа.

Імпорт у листопаді зріс на 1,9%, що призвело до профіциту в розмірі 112 мільярдів доларів за місяць.

Уряд китайського лідера Сі Цзіньпіна значною мірою покладався на експорт для стимулювання економічної активності на тлі слабкого внутрішнього попиту та уповільнення темпів зростання на ринку нерухомості, яке зараз триває вже п'ятий рік.