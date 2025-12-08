Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ГоловнаСвіт

Експорт товарів Китаю вперше перевищив імпорт майже на $1 трлн – попри тарифну війну Трампа

Великий розрив між експортом та імпортом Пекіна викликав критику з боку його торговельних партнерів.

Експорт товарів Китаю вперше перевищив імпорт майже на $1 трлн – попри тарифну війну Трампа
Контейнерний порт у Шанхаї, Китай
Фото: EPA/UPG

Торговельний профіцит Китаю товарами цього року вперше перевищив 1 трлн доларів через зростання експорту – попри тарифну війну президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Financial Times.

Як повідомили у митній адміністрації країни, за перші 11 місяців цього року торговельний профіцит Китаю в доларовому еквіваленті склав 1,076 трлн доларів. Ці дані охоплюють товари, але не послуги.

Торговельний профіцит Китаю товарами за весь 2024 рік був трохи менше 1 трлн доларів.

Рекордний профіцит відбувся після деескалації торговельної напруженості між Вашингтоном і Пекіном, які домовилися про річне перемир'я в жовтні.

Великий розрив між експортом та імпортом Китаю викликав критику з боку його торговельних партнерів, а президент Франції Еммануель Макрон вказав на “нестерпні” дисбаланси під час візиту до країни минулого тижня.

Дані, опубліковані в понеділок, показали, що експорт у листопаді зріс на 5,9% порівняно з минулим роком після неочікуваного падіння в жовтні, яке відбулося вперше з моменту оприлюднення тарифів Трампа.

Імпорт у листопаді зріс на 1,9%, що призвело до профіциту в розмірі 112 мільярдів доларів за місяць.

Уряд китайського лідера Сі Цзіньпіна значною мірою покладався на експорт для стимулювання економічної активності на тлі слабкого внутрішнього попиту та уповільнення темпів зростання на ринку нерухомості, яке зараз триває вже п'ятий рік.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies