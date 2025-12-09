Росіяни атакували Україну ракетами
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
ГоловнаСвіт

Зеленський прибув до Рима. Запланована аудієнція в Папи і зустріч із прем'єркою Мелоні

До Італії він прилетів після візиту до Брюсселя. 

Зеленський прибув до Рима. Запланована аудієнція в Папи і зустріч із прем'єркою Мелоні
Володимир Зеленський (ілюстративне фото)
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський вранці 9 грудня прибув до Рима з офіційним візитом. Про це журналістам повідомив його речник Сергій Никифоров.

У глави держави запланована аудієнція в Папи Римського Лева XIV. Це стане першою зустріччю між ними.

Також Зеленський зустрінеться з прем'єр-міністеркою Джоржою Мелоні.

До Італії український президент прибув із Брюсселя, де він зустрічався з президенткою Єврокомісії і главою Євроради Коштою. До цього він у Лондоні проводив перемовини з прем'єром Кіром Стармером, німецьким канцлером Фрідріхом Мерцем і французьким президентом Еммануелем Макроном.

Консультації з лідерами Європи відбуваються на тлі переговорів зі США про мирну угоду. 
﻿
