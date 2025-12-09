Експрезидент описує свою камеру як "дешевий готель" і розповідає про побутові незручності

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі після 20 днів у в’язниці написав книгу "Щоденник в’язня". У книзі 216 сторінок, в середньому по 11 сторінок на кожен день ув’язнення.

З рукописом ознайомилося видання Politico.

Саркозі описує свою камеру як "дешевий готель" і розповідає про побутові незручності. Зокрема, він скаржиться на жорсткий матрац, дивні подушки, ранній обід об 11:30 та несмачну їжу. Колишнього президента також здивував душ, де "тонкий струмок води дуже швидко припинявся, як за таймером".

Окреме місце відведене сусідові по камері, який співав Circle of Life з мультфільму "Король Лев", а решту часу - стукав по залізних прутах камери.

Саркозі описує і події перед ув’язненням, зокрема, про зустріч із президентом Емманюелем Макроном. Саркозі зазначив, що Макрон пропонував перевести його в безпечнішу в’язницю, але він відмовився.

Мемуари надійдуть у продаж 10 грудня.

Що відомо про арешт Саркозі