Видання Politico ознайомилося з рукописом книги Саркозі "Щоденник в’язня", яку він написав після 20 днів ув’язнення

Експрезидент описує свою камеру як "дешевий готель" і розповідає про побутові незручності

Видання Politico ознайомилося з рукописом книги Саркозі "Щоденник в’язня", яку він написав після 20 днів ув’язнення
Експрезидент Франції Ніколя Саркозі
Фото: EPA/UPG

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі після 20 днів у в’язниці написав книгу "Щоденник в’язня". У книзі 216 сторінок, в середньому по 11 сторінок на кожен день ув’язнення. 

З рукописом ознайомилося видання Politico

Саркозі описує свою камеру як "дешевий готель" і розповідає про побутові незручності. Зокрема, він скаржиться на жорсткий матрац, дивні подушки, ранній обід об 11:30 та несмачну їжу. Колишнього президента також здивував душ, де "тонкий струмок води дуже швидко припинявся, як за таймером".

Окреме місце відведене сусідові по камері, який співав Circle of Life з мультфільму "Король Лев", а решту часу - стукав по залізних прутах камери.

Саркозі описує і події перед ув’язненням, зокрема, про зустріч із президентом Емманюелем Макроном. Саркозі зазначив, що Макрон пропонував перевести його в безпечнішу в’язницю, але він відмовився. 

Мемуари надійдуть у продаж 10 грудня. 

Що відомо про арешт Саркозі
