Зеленський: Україна отримає кошти незалежно від того, чи буде репараційний кредит

Не всі партнери схвалюють формат надання коштів репараційним кредитом. 

Зеленський: Україна отримає кошти незалежно від того, чи буде репараційний кредит
Володимри Зеленський на засіданні Міжнародної коаліції за повернення українських дітей
Фото: скриншот відео

Україна отримає кошти для покриття дефіциту на відновлення або, в разі продовження війни, на озброєння, навіть якщо не буде репараційного кредиту. Про це президент Володимир Зеленський повідомив журналістам 9 грудня. 

Він сказав, що питання заморожених російських активів частково стосується безпеки. Тему вчора обговорювали з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і президентом Євроради Антоніу Коштою. 

“Є скепсис у деяких лідерів держав щодо формату репараційного кредиту. Але або Європа зможе вирішити це питання у такому форматі, або будуть інші формати щодо позитивного вирішення цього питання. Іншого виходу просто немає. Ні у нас немає, тому що нам треба жити, вижити, боротися і не програвати, і в будь-якому випадку, якщо війна закінчиться, дай Бог, ці гроші нам потрібні. Абсолютно справедливо – щодо відновлення, як старт. Бо на відновлення треба більше, але як старт – це хороші гроші, справедливі. Росія зруйнувала нас – повинна витрачати гроші на відновлення нашої держави. Тому закінчиться війна – це відновлення, не закінчиться – це зброя, наш захист. Європа знає: це питання не України, а питання безпеки Європи. І якщо не репараційний кредит, ще раз підкреслюю, буде інший формат, в тих самих обсягах нашого дефіциту”, – сказав він.

Деякі країни побоюються надання України заморожених коштів Росії, оскільки вважають, що це створить прецедент і негативно повпливає на їхній імідж як гарантів. Водночас вони передають Україні відсотки, отримані як прибуток від цих коштві за час заморозки. 
﻿
