Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
ГоловнаПолітика

Зеленський відповів, яких кроків вживатимуть для уникнення корупції

Займатися цим будуть уряд і правоохоронці. 

Зеленський відповів, яких кроків вживатимуть для уникнення корупції
президент Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський відповів, яких кроків він буде вживати, аби уникнути корупційних ризиків, подібних до ситуації в “Енергоатомі”. Спілкуючись з журналістами, він сказав, що прем’єрка Юлія Свириденко має провести перезавантаження державних енергокомпаній.

Друге – перевірка кандидатів перед призначенням. Якщо це призначення поза конкурсом, то кандидата мають перевіряти антикорупційні органи.

“Якщо це конкурс, то конкурс, якщо ні – треба, щоб антикорупційні органи, правоохоронні органи, всі наші інституції, які відповідають за це, за безпеку стосовно антикорупційної політики, дали відповідну інформацію, щоб у нас більше не було тих чи інших ризиків”, – сказав він.

Зеленський додав, що будуть підтримувати всі ці інституції. 


  • Минулого місяця НАБУ і САП викрили масштабну корупцію в "Енергоатомі". Підозри по цій справі отримали бізнесмен-співвласник "Студії Квартал 95" Тимур Міндіч, радник тодішнього міністра енергетики Германа Галущенка, посадовець "Енергоатому", четверо працівників бекофісу, через який легалізовувати кошти, та колишній віцепрем'єр Олексій Чернишов.
  • Двоє міністрів – Герман Галущенко і Світлана Гринчук – позбулися посад. Список підозрюваних буде розширюватися, повідомляли в НАБУ.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies