Зеленський відповів, яких кроків вживатимуть для уникнення корупції

Займатися цим будуть уряд і правоохоронці.

Президент Володимир Зеленський відповів, яких кроків він буде вживати, аби уникнути корупційних ризиків, подібних до ситуації в “Енергоатомі”. Спілкуючись з журналістами, він сказав, що прем’єрка Юлія Свириденко має провести перезавантаження державних енергокомпаній.

Друге – перевірка кандидатів перед призначенням. Якщо це призначення поза конкурсом, то кандидата мають перевіряти антикорупційні органи.

“Якщо це конкурс, то конкурс, якщо ні – треба, щоб антикорупційні органи, правоохоронні органи, всі наші інституції, які відповідають за це, за безпеку стосовно антикорупційної політики, дали відповідну інформацію, щоб у нас більше не було тих чи інших ризиків”, – сказав він.

Зеленський додав, що будуть підтримувати всі ці інституції.



