Зеленський відповів, яких кроків вживатимуть для уникнення корупції

Президент Володимир Зеленський відповів, яких кроків він буде вживати, аби уникнути корупційних ризиків, подібних до ситуації в “Енергоатомі”. Спілкуючись з журналістами, він сказав, що прем’єрка Юлія Свириденко має провести перезавантаження державних енергокомпаній.
Друге – перевірка кандидатів перед призначенням. Якщо це призначення поза конкурсом, то кандидата мають перевіряти антикорупційні органи.
“Якщо це конкурс, то конкурс, якщо ні – треба, щоб антикорупційні органи, правоохоронні органи, всі наші інституції, які відповідають за це, за безпеку стосовно антикорупційної політики, дали відповідну інформацію, щоб у нас більше не було тих чи інших ризиків”, – сказав він.
Зеленський додав, що будуть підтримувати всі ці інституції.
- Минулого місяця НАБУ і САП викрили масштабну корупцію в "Енергоатомі". Підозри по цій справі отримали бізнесмен-співвласник "Студії Квартал 95" Тимур Міндіч, радник тодішнього міністра енергетики Германа Галущенка, посадовець "Енергоатому", четверо працівників бекофісу, через який легалізовувати кошти, та колишній віцепрем'єр Олексій Чернишов.
- Двоє міністрів – Герман Галущенко і Світлана Гринчук – позбулися посад. Список підозрюваних буде розширюватися, повідомляли в НАБУ.