Зеленський: таке відчуття, що легше ліквідувати Офіс президента, ніж призначити нового очільника

Президент Володимир Зеленський відповів, що війна набагато важливіша, ніж питання перезавантаження його Офісу. Спілкуючись з журналістами 9 грудня він сказав, що отримує багато запитань про кандидатів на посаду нового очільника і того, якою буде робота Офісу.

Офіс президента залишається без голови більше тижня, відколи звільнили Андрія Єрмака. Президент проводив консультації з різними кандидатами.

“Таке відчуття, легше, ніж призначати людину, легше ліквідувати Офіс”, – сказав він.

Учора Володимир Зеленський назвав кандидатури людей, яких він розглядає для призначення на посаду. Але є нюанси стосовно кожної з них. У випадку міністра оборони Дениса Шмигаля і віцепрем’єра Михайла Федорова нардепам доведеться голосувати за їхні відставки, а також треба буде шукати і призначати їхніх наступників.