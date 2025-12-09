Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Росіяни атакували Україну ракетами
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
ГоловнаПолітика

Зеленський: таке відчуття, що легше ліквідувати Офіс президента, ніж призначити нового очільника

Президенту укотре поставили запитання стосовно перезавантаження офісу після звільнення попереднього голови. 

Зеленський: таке відчуття, що легше ліквідувати Офіс президента, ніж призначити нового очільника
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський відповів, що війна набагато важливіша, ніж питання перезавантаження його Офісу. Спілкуючись з журналістами 9 грудня він сказав, що отримує багато запитань про кандидатів на посаду нового очільника і того, якою буде робота Офісу.

Офіс президента залишається без голови більше тижня, відколи звільнили Андрія Єрмака. Президент проводив консультації з різними кандидатами.

“Таке відчуття, легше, ніж призначати людину, легше ліквідувати Офіс”, – сказав він.

Учора Володимир Зеленський назвав кандидатури людей, яких він розглядає для призначення на посаду. Але є нюанси стосовно кожної з них. У випадку міністра оборони Дениса Шмигаля і віцепрем’єра Михайла Федорова нардепам доведеться голосувати за їхні відставки, а також треба буде шукати і призначати їхніх наступників. 
