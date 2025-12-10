У канцелярії президента Польщі кажуть про перемовини щодо візиту Зеленського

Варшава веде перемовини з Києвом щодо можливого візиту президента України Володимира Зеленського до Польщі.
Про це RMF24 заявив голова Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач.
Зараз визначається дата зустрічі.
“Ми контактуємо з українською стороною; я навіть розмовляв учора. Ми працюємо над датою цієї зустрічі та можливими домовленостями”, – оголосив він.
Пшидач оголосив, що якщо зустріч між президентами відбудеться, то вона пройде у Варшаві.
Він також зазначив, що порядок денний потенційної зустрічі включатиме політику безпеки (обговорення мирних угод) та двосторонні питання, які є “дуже важливими для поляків”, а саме –історичні та економічні.
Представник Кароля Навроцького також запевнив, що зустріч президентів в Угли на Волині не планується.
- Раніше Зеленський заявив, що готовий здійснити візит до Польщі, коли буде відповідне запрошення. Про це він сказав 8 грудня під час спілкування з журналістами.
- Зеленський додав, що нещодавно отримав сигнал про запрошення від Навроцького, але йому потрібна дата. Тоді, якщо Кароль Навроцький офіційно або неофіційно запросить, то президент України приїде. Зеленський додав, що для нього цей візит є важливим.