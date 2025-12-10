У канцелярії президента Польщі кажуть про перемовини щодо візиту Зеленського

Якщо зустріч між президентами відбудеться, то вона пройде у Варшаві.

Варшава веде перемовини з Києвом щодо можливого візиту президента України Володимира Зеленського до Польщі.

Про це RMF24 заявив голова Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач.

Зараз визначається дата зустрічі.

“Ми контактуємо з українською стороною; я навіть розмовляв учора. Ми працюємо над датою цієї зустрічі та можливими домовленостями”, – оголосив він.

Пшидач оголосив, що якщо зустріч між президентами відбудеться, то вона пройде у Варшаві.

Він також зазначив, що порядок денний потенційної зустрічі включатиме політику безпеки (обговорення мирних угод) та двосторонні питання, які є “дуже важливими для поляків”, а саме –історичні та економічні.

Представник Кароля Навроцького також запевнив, що зустріч президентів в Угли на Волині не планується.