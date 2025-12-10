Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
ГоловнаПолітика

У канцелярії президента Польщі кажуть про перемовини щодо візиту Зеленського

Якщо зустріч між президентами відбудеться, то вона пройде у Варшаві. 

У канцелярії президента Польщі кажуть про перемовини щодо візиту Зеленського
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Варшава веде перемовини з Києвом щодо можливого візиту президента України Володимира Зеленського до Польщі.

Про це RMF24 заявив голова Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач.

Зараз визначається дата зустрічі.

“Ми контактуємо з українською стороною; я навіть розмовляв учора. Ми працюємо над датою цієї зустрічі та можливими домовленостями”, – оголосив він.

Пшидач оголосив, що якщо зустріч між президентами відбудеться, то вона пройде у Варшаві. 

Він також зазначив, що порядок денний потенційної зустрічі включатиме політику безпеки (обговорення мирних угод) та двосторонні питання, які є “дуже важливими для поляків”, а саме  –історичні та економічні.

Представник Кароля Навроцького також запевнив, що зустріч президентів в Угли на Волині не планується.

  • Раніше Зеленський заявив, що готовий здійснити візит до Польщі, коли буде відповідне запрошення. Про це він сказав 8 грудня під час спілкування з журналістами.
  • Зеленський додав, що нещодавно отримав сигнал про запрошення від Навроцького, але йому потрібна дата. Тоді, якщо Кароль Навроцький офіційно або неофіційно запросить, то президент України приїде. Зеленський додав, що для нього цей візит є важливим.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies