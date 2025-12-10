Зеленський із командою провели першу зустріч із представниками США щодо відбудови України

Відбулася перша зустріч групи, яка працюватиме над документом щодо відбудови та економічного відновлення України.

Президент Володимир Зеленський спільно із командою провели продуктивну розмову з американськими представниками – Скотом Бессентом, Джаредом Кушнером і Ларрі Фінком. Це була перша зустріч спільної групи, яка працюватиме над документом щодо відбудови та економічного відновлення України.

Про це глава держави розповів у Фейсбук.

За словами глави держави, сторони обговорили ключові напрями відновлення, можливі механізми реалізації та бачення економічного розвитку країни після війни.

"Ми обговорили ключові речі для відновлення, різні механізми та бачення відбудови. Є багато напрацювань, які за правильного підходу можуть спрацювати в Україні. Ми вже підготували й український погляд на базові 20 пунктів фундаментального документа для закінчення війни. Саме загальна безпека визначатиме безпеку економічну і формуватиме захищеність бізнес-клімату", — зазначив Зеленський.

Під час зустрічі також було узгоджено подальші контакти між командами. "Працюємо на результат. Дякую Президенту Трампу і його команді за змістовну роботу та підтримку", – додав глава держави.