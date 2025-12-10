ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ГоловнаСвіт

Зеленський із командою провели першу зустріч із представниками США щодо відбудови України

Відбулася перша зустріч групи, яка працюватиме над документом щодо відбудови та економічного відновлення України.

Зеленський із командою провели першу зустріч із представниками США щодо відбудови України
українська делегація під час відеоконференції із американською стороною
Фото: Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський спільно із командою провели продуктивну розмову з американськими представниками – Скотом Бессентом, Джаредом Кушнером і Ларрі Фінком. Це була перша зустріч спільної групи, яка працюватиме над документом щодо відбудови та економічного відновлення України.

Про це глава держави розповів у Фейсбук.

За словами глави держави, сторони обговорили ключові напрями відновлення, можливі механізми реалізації та бачення економічного розвитку країни після війни. 

"Ми обговорили ключові речі для відновлення, різні механізми та бачення відбудови. Є багато напрацювань, які за правильного підходу можуть спрацювати в Україні. Ми вже підготували й український погляд на базові 20 пунктів фундаментального документа для закінчення війни. Саме загальна безпека визначатиме безпеку економічну і формуватиме захищеність бізнес-клімату", — зазначив Зеленський.

Під час зустрічі також було узгоджено подальші контакти між командами. "Працюємо на результат. Дякую Президенту Трампу і його команді за змістовну роботу та підтримку", – додав глава держави.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies