Борис Філатов: «Щороку перед прийняттям центрального бюджету хочуть пограбувати регіони»

З 28 млрд гривень бюджету на 2026 рік місто може розподілити лише 18 млрд — 10 млрд «підіймаються нагору для забезпечення обороноздатності» (3 млрд з них — прямі вилучення), розповідає заступник міського голови Дніпра Володимир Міллер. Цим «співпраця» з центральними органами влади вичерпується, відзначає мер Дніпра Борис Філатов . Її просто немає. На інституційному рівні місцеве самоврядування не сприймають і цілеспрямовано вбивають, заявив він на «Новій країні» (проєкт LB.ua за підтримки EFI Group ), яку цього разу присвятили підсумкам 2025 року. Дискусія відбулася напередодні ухвалення бюджету, 2 грудня, тож на той момент ще не було зрозуміло, наскільки обтяжливим він стане для регіонів. Але як зазначив сам Борис Філатов, він просто окреслює тенденції.

Фото: Зоряна Стельмах Борис Філатов, мер Дніпра

«У мене така робота, що я чи не один з тих, хто називає речі своїми іменами. Я хочу сказати: постійно цілеспрямовано місцеве самоврядування вбивають. Убивають фінансово. Убивають іншими способами — починаючи від замовних кримінальних справ, — каже Філатов. — 297 територіальних громад, включаючи дев'ять обласних центрів, не мають міських голів. Причини різні, можна по-різному це оцінювати, можна розбирати кожен кейс окремо, але кажу про тенденції».

За словами очільника Дніпра, щоразу ухвалення річного бюджету перетворюється «на грабунок» регіонів.

«Щороку нас грабують, грабують, грабують. Усі ви живете в територіальних громадах, у містах і містечках. Якщо буде така тенденція, як зараз, у 26-му, в нас не буде грошей, перепрошую, лайно вигрібати. У Миколаєві, наприклад, зупинили вже соціально захищені виплати.

Ми порахували: якщо в ухваленому бюджеті (розмова відбувалася до голосування. — Ред.) нам знову навісять реверс, заберуть 4 % ПДФО, плюс різниця в тарифах і решта, Дніпру це обійдеться десь у 10 млрд гривень. Фактично мерія Дніпра перетвориться на касу з виплати заробітної плати, соціальних виплат, ще кредити ми зможемо обслуговувати. Ми повернемося до 13 року. Розумієте? І всі ці розмови про Ukraine facilities, про децентралізацію — просто балачки», — відрізав Філатов.

Він зазначив, що у приватному спілкуванні вилучення грошей у великих міст пояснюють намаганням позбавити мерів політичного ресурсу. Натомість для країни це може обернутися комунальним колапсом.

Фото: Зоряна Стельмах Ігор Ліскі, Олександр Корнієнко, Семен Кривонос і Борис Філатов

«Пам'ятаєте історію про так званий військовий ПДФО, який забрали в місцевого самоврядування (гроші мають йти у спецфонд на забезпечення Сил оборони. — Ред.). Була запущена через анонімні телеграм-канали дискредитаційна кампанія «Дрони, а не стадіони». Але забрали не лише військовий ПДФО, а й силовий: Нацгвардія, поліція, суди, ДСНС — усі ці люди і їхні родини живуть у територіальних громадах, користуються комунальними послугами, інфраструктурою тощо. А знаєте, як ці гроші зрештою витратили? 120 млрд було витрачено Міноборони — 45 %, Держспецзв'язком — нуль, Мінстратегпромом — 2 %. Залишилось 77 млрд, їх повернули в загальний фонд і витратили на телемарафон і решту. Без коментарів. Як я кажу: ані дронів, ані стадіонів», — зауважив міський голова Дніпра.

За його словами, через відсутність сталого законодавчого регулювання бюджетних показників з року в рік територіальні громади не можуть планувати навіть короткостроково, не те що середньостроково.

«У мене дежавю. Щороку я ходжу в Мінфін, телефоную керівнику уряду. І це стосується не тільки нинішньої влади. Так було і за Петра Олексійовича, я постійно сварився з Гройсманом. Щороку перед прийняттям центрального бюджету нас хочуть пограбувати. То це забрати, то те забрати. А зараз кажуть: "Обирайте між чотирма відсотками і реверсною дотацією" (в ухваленій редакції бюджету громадам залишили 4 % ПДФО. — Ред.). Але ж ми не на базарі. До чого тут 4 % і реверсна дотація, це зовсім різні фінансові інструменти. Як може бути або це, або це?» — акцентував Філатов.

Фото: Зоряна Стельмах Борис Філатов, мер Дніпра

При цьому він навів приклад, як просив у центральної влади допомоги перереєструвати ВПО, але отримав відмову. (У Дніпропетровській області проживають 557 тисяч переселенців, 170 тисяч офіційно у Дніпрі. — Ред.)

«Якщо казати про внутрішньо переміщених осіб, 170 тисяч — це тільки офіційно зареєстрованих. Скільки їх точно, я не знаю, ніхто не знає. Вважаю, що в Дніпрі їх більше ніж 300 тисяч.

Нам потрібно, і я казав про це неодноразово — не буду називати прізвища, тому що в мене така посада: що не скажеш, тобі прилетить — як не кримінальна справа, то гроші заберуть. Я казав, що нам потрібно зробити ще одну перереєстрацію ВПО. На що мені відповіли, що це політично недоречно. А я не можу сам порахувати.

Я рахую їх за первинними медичними деклараціями, операторами мобільного зв'язку, за отриманою допомогою, нормою сміття тощо. Але ми живемо у вільній країні, і часто, наприклад, люди приїжджають з Донбасу, залишають дитину навчатися в Дніпрі, у школі, вона навчається онлайн, а самі переїздять у Полтаву. І порахувати це неможливо», — бідкається міський голова Дніпра.

Тож наразі, за словами Філатова, найкраща формула взаємодії центру і регіонів виглядає як «не треба допомагати, просто не чіпайте».

Фото: Зоряна Стельмах Борис Філатов, мер Дніпра

«Дніпро — дійсно фронтир. Але не треба нас підсилювати. Скажу за все місцеве самоврядування: будь ласка, дайте нам спокій, залиште нам те, що належить нашим мешканцям по праву. Буквально декілька цифр: кількість ракетно-дронових ударів по Дніпру — 197. Зруйновано/пошкоджено будівель — 2220. З них приватних житлових — 1010, багатоквартирних — 672, закладів освіти — 225, закладів охорони здоров'я — 47, промислових об'єктів — 70, об'єктів інфраструктури — 19.

Розкажу приклад, коли влада нас підсилювала, без іронії. У червні був обстріл, знесло пів Новокадацького району, постраждало дуже багато будівель. У червні Кабмін дав субвенцію 88 млн. Отримали ми її тільки 6 листопада. І як ми будемо освоювати її зараз? Не встигнемо.

Хай просто залишать нам те, що в нас є. І більше не потрібно. Бо війна прийшла до всіх регіонів України. Війна дійшла до Тернополя. Тому просто дайте нам спокійно працювати», — резюмував Борис Філатов.