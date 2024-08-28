​В АМУ розповіли, як використовується "військовий" та "силовий" ПДФО

"Військовий" ПДФО був вилучений з бюджетів громад у 2023 році разом із "силовим" ПДФО. Однак, за січень - липень 2024 року головні розпорядники використали лише 45% фактичних надходжень.
Про це повідомила Асоціація міст України з посиланням на дані Міністерства фінансів.
"За відсутності орієнтовно 115 млрд гривень, вилучених державою з бюджетів громад, органи місцевого самоврядування продовжують максимально допомагати Обʼєднаним силам ЗСУ, але коштів на всі запити військових критично не вистачає", - йдеться в повідомленні.
Загалом у 2024 році здійснено видатків на суму 32 млрд гривень із 77,3 млрд гривень надходжень. При чому якщо військові підрозділи системно використовують кошти, то Мінстратегпром за цей період з виділених йому 25 млрд гривень, які вилучені в громад на забезпечення військових підрозділів, зміг використати лише 529 млн гривень - 2%.
У 2023 році вилучені у громад кошти були використані на 65% з подібною динамікою: Міністерство оборони використало 100% коштів, а Держспецзв'язку використала 0 гривень.
- 8 листопада Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт, що передбачає передачу податку на дохід фізичних осіб військових від місцевих громад до державного бюджету. За проголосували 253 депутати. Документ передбачає, що доходи Дорожнього фонду в 2024 спрямують у загальний фонд бюджету і на потреби оборони. Військовий ПДФО зараховуватиметься до державного бюджету з 1 жовтня 2023 і до 31 грудня року, в якому закінчиться воєнний стан. "Звичайне ПДФО" залишається в громадах в обсязі 64% (при цьому не менше 4% податку мають бути спрямовані на проведення розрахунків при виробництві теплової енергії, а також на підтримку підприємств з виробництва, постачання теплової енергії, а також централізованого постачання холодної води та водовідведення).
- 17 листопада минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон про вилучення військового ПДФО з місцевих бюджетів.
- Докладно про закон читайте в матеріалі LB.ua "Закон про «забрати»: місцеві громади залишать без військового ПДФО".