​В АМУ розповіли, як використовується "військовий" та "силовий" ПДФО

З початку року головні розпорядники використали лише 45% фактичних надходжень.

"Військовий" ПДФО був вилучений з бюджетів громад у 2023 році разом із "силовим" ПДФО. Однак, за січень - липень 2024 року головні розпорядники використали лише 45% фактичних надходжень.



Про це повідомила Асоціація міст України з посиланням на дані Міністерства фінансів.

"За відсутності орієнтовно 115 млрд гривень, вилучених державою з бюджетів громад, органи місцевого самоврядування продовжують максимально допомагати Обʼєднаним силам ЗСУ, але коштів на всі запити військових критично не вистачає", - йдеться в повідомленні.

Загалом у 2024 році здійснено видатків на суму 32 млрд гривень із 77,3 млрд гривень надходжень. При чому якщо військові підрозділи системно використовують кошти, то Мінстратегпром за цей період з виділених йому 25 млрд гривень, які вилучені в громад на забезпечення військових підрозділів, зміг використати лише 529 млн гривень - 2%.

У 2023 році вилучені у громад кошти були використані на 65% з подібною динамікою: Міністерство оборони використало 100% коштів, а Держспецзв'язку використала 0 гривень.