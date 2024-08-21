Володимир Зеленський провів нараду з урядовцями та представниками Верховної Ради щодо пошуку коштів для підтримки армії та економіки.

Як розповів глава держави у вечірньому відеозверненні 21 серпня, усі деталі представить уряд, коли відповідні проєкти рішень будуть підготовлені.

"Але вже можна сказати, що домовилися з урядом: міністри шукатимуть альтернативні рішення, без тиску на «білий» бізнес. А також домовилися про додаткові державні кроки щодо детінізації", - додав президент.

Зеленський також сказав, що на нараді йшлося про роботу з партнерами щодо наближення реальних рішень про обіцяні 50 мільярдів доларів від заморожених російських активів.

"Багато було вже політичних заяв від партнерів. Багато й зараз звучить щодо цього. Але нам потрібен реальний механізм. Потрібно, щоб кошти від активів агресора працювали на реальну допомогу захисту від агресора – щоб все це працювало заради України й українців уже найближчими місяцями. Занадто довго тривають відповідні дискусії, і нарешті потрібні рішення", - наголосив глава держави.