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Зеленський розповів про пошук коштів для підтримки армії та економіки

"Міністри шукатимуть альтернативні рішення, без тиску на «білий» бізнес", - заявив глава держави.

Зеленський розповів про пошук коштів для підтримки армії та економіки
Володимир Зеленський
Фото: скріншот

Володимир Зеленський провів нараду з урядовцями та представниками Верховної Ради щодо пошуку коштів для підтримки армії та економіки.

Як розповів глава держави у вечірньому відеозверненні 21 серпня, усі деталі представить уряд, коли відповідні проєкти рішень будуть підготовлені. 

"Але вже можна сказати, що домовилися з урядом: міністри шукатимуть альтернативні рішення, без тиску на «білий» бізнес. А також домовилися про додаткові державні кроки щодо детінізації", - додав президент.

Зеленський також сказав, що на нараді йшлося про роботу з партнерами щодо наближення реальних рішень про обіцяні 50 мільярдів доларів від заморожених російських активів. 

"Багато було вже політичних заяв від партнерів. Багато й зараз звучить щодо цього. Але нам потрібен реальний механізм. Потрібно, щоб кошти від активів агресора працювали на реальну допомогу захисту від агресора – щоб все це працювало заради України й українців уже найближчими місяцями. Занадто довго тривають відповідні дискусії, і нарешті потрібні рішення", - наголосив глава держави.

  • Минулого місяця стало відомо, що Кабмін готує законопроєкт про зміни до Податкового кодексу щодо підвищення податків на 140 млрд грн. Йшлося про збільшення ставки військового збору та низки інших податкових платежів.
  • Тим часом у липні з'явилася інформація, що “Велика сімка” узгодила, яку частку з $50 млрд від активів РФ кожен член блоку надасть Україні. Очікується, що Сполучені Штати та Євросоюз візьмуть на себе по 20 мільярдів доларів, а Японія, Британія та Канада мають розділити решту 10 мільярдів доларів. Йдеться про відсотки від заморожених активів РФ.
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