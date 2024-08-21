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Кабмін виділив майже пів мільярда гривень на енергообладнання для Львівщини і Прикарпаття

Ідеться про забезпечення резервного теплопостачання Бурштина на Івано-Франківщині та Добротвору на Львівщині.

Кабмін виділив майже пів мільярда гривень на енергообладнання для Львівщини і Прикарпаття
Засідання Кабміну
Фото: Пресслужба уряду

На позачерговому засіданні Кабмін виділив понад 470 млн грн на енергообладнання для Львівщини і Прикарпаття.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, йдеться про забезпечення резервного теплопостачання Бурштина на Івано-Франківщині та Добротвору на Львівщині.

"Внаслідок масштабних ракетних ударів у цих містах було суттєво пошкоджено єдиних виробників тепла для житлових будинків та закладів соціальної сфери. Аби забезпечити належне проходження опалювального сезону виділяємо кошти з резервного фонду, за які місцева влада зможе закупити й встановити додаткове енергетичне обладнання", - пояснив глава уряду.

  • У червні очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук заявила, що росіяни атакували Бурштинську теплоелектростанцію понад 12 разів, об'єкт не підлягає відновленню. 
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