Кабмін виділив майже пів мільярда гривень на енергообладнання для Львівщини і Прикарпаття

Ідеться про забезпечення резервного теплопостачання Бурштина на Івано-Франківщині та Добротвору на Львівщині.

На позачерговому засіданні Кабмін виділив понад 470 млн грн на енергообладнання для Львівщини і Прикарпаття.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, йдеться про забезпечення резервного теплопостачання Бурштина на Івано-Франківщині та Добротвору на Львівщині.

"Внаслідок масштабних ракетних ударів у цих містах було суттєво пошкоджено єдиних виробників тепла для житлових будинків та закладів соціальної сфери. Аби забезпечити належне проходження опалювального сезону виділяємо кошти з резервного фонду, за які місцева влада зможе закупити й встановити додаткове енергетичне обладнання", - пояснив глава уряду.