Кабмін виділив майже пів мільярда гривень на енергообладнання для Львівщини і Прикарпаття

На позачерговому засіданні Кабмін виділив понад 470 млн грн на енергообладнання для Львівщини і Прикарпаття.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, йдеться про забезпечення резервного теплопостачання Бурштина на Івано-Франківщині та Добротвору на Львівщині.
"Внаслідок масштабних ракетних ударів у цих містах було суттєво пошкоджено єдиних виробників тепла для житлових будинків та закладів соціальної сфери. Аби забезпечити належне проходження опалювального сезону виділяємо кошти з резервного фонду, за які місцева влада зможе закупити й встановити додаткове енергетичне обладнання", - пояснив глава уряду.
- У червні очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук заявила, що росіяни атакували Бурштинську теплоелектростанцію понад 12 разів, об'єкт не підлягає відновленню.