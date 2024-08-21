Російська армія атакувала FPV-дроном будівлю дитячого садочка в Золотій Балці на Херсонщині, внаслідок чого там виникла пожежа.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Військові РФ продовжують нищити заклади соціальної інфраструктури на Херсонщині. Сьогодні вдень під удар потрапив дитячий садок у селищі Золота Балка. Внаслідок влучання FPV-дрона в приміщенні зайнялась пожежа", — йдеться у повідомленні.

Фото: Херсонська ОВА

На щастя, ніхто з людей не постраждав.