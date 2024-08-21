Окупанти атакували Дружбу на Сумщині: є руйнування

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Російська армія масовано обстріляла місто Дружба на Сумщині. Атака тривала понад 5 годин.

Про це Суспільному повідомив Голова Дружбівської громади Євген Харитонов.

За словами Харитонова, армія РФ застосувала артилерію, ракети та дрони-камікадзе. Обстріл тривав майже 5 годин.

Внаслідок обстрілів пошкоджено три приватні будинки. Також пошкоджено підприємство. Дві ракети ударили біля будівлі колишньої міської ради.

Внаслідок артобстрілу поранення дістала 40-річна жінка, її госпіталізували.

Упродовж минулих двох тижнів із громад Сумської області, які найбільше потерпають від російських обстрілів, евакуювали понад п'ять тисяч осіб.