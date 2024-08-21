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Удар по дитячому кафе на Запоріжжі: в лікарні шестеро дітей, двоє з них — у важкому стані

Двоє дітей у важкому стані з підозрою на пошкодження спинного мозку.

Удар по дитячому кафе на Запоріжжі: в лікарні шестеро дітей, двоє з них — у важкому стані
Фото: МВС України

Внаслідок російського удару по дитячому кафе у селищі Малокатеринівка Запорізької області у лікарні перебувають шість дітей.

Про це Радіо Свобода повідомили у лікарні

"Троє дітей середньої тяжкості з акубаротравмою без мінно-вибухових пошкоджень. Одна дівчинка з мінно-вибуховим пошкодженнями м'яких тканин лівого плеча. На сьогодні вона вже прооперована, у свідомості, розмовляє. Одна дитина – нейро-хірургічна операція, зараз в операційній", – розповів головний лікар Запорізької дитячої лікарні Юрій Борзенко.

Також два хлопчики перебувають у тяжкому стані з підозрою на пошкодження спинного мозку.

Вчора армія РФ завдала удару по дитячому кафе у Малокатеринівці Запорізької області поранень зазнали діти. Одна дитина загинула.

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