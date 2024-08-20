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Армія РФ влучила у кафе в Запорізькій області, кількість поранених дітей збільшилася (оновлено)

Одна дитина померла.

Армія РФ влучила у кафе в Запорізькій області, кількість поранених дітей збільшилася (оновлено)
Фото: МВС України

Внаслідок удару армії РФ по дитячому кафе у Малокатеринівці Запорізької області поранень зазнали троє дітей. Відомо, що одна дитина у важкому стані. 

В Офісі Генпрокурора повідомили, що внаслідок російської атаки під час реанімаційних заходів помер 15-річний хлопець, який був у важкому стані.

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Фото: МВС України

За інформацією МВС України, внаслідок ворожого обстрілу Малокатеринівки травмовано четверо дітей (11, 14, 15, 17 років) та 18-річну дівчину 

Фото: МВС України

15-річного хлопця доставлено до обласної клінічної лікарні у непритомному стані, медики проводять реанімаційні заходи, стан інших постраждалих стабільний.

Фото: МВС України

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Троє поранених дітей, одна із них в тяжкому стані. Такими є наслідки російського удару по Малокатеринівці Запорізької області", — ідеться у повідомленні. 

Фото: МВС України

Відомо, що окупанти влучили у  дитяче кафе. 

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